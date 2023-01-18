. Бои и сражения с боссом в новом геймплее Lies of P — соулслайка для Game Pass





Геймплея игры Lies of P публикуется все больше, и авторы проекта находятся на финальной стадии его разработки. Согласно сообщениям инсайдеров, игру планируют выпустить в период с февраля по май 2023 года, можно ожидать в ближайшее время анонс точной даты релиза. Уже известно, что сразу после выхода Lies of P станет частью подписки Game Pass.

На канале AMD появилось новое геймплейное видео по игре Lies of P. Ролик можно посмотреть ниже, в нем демонстрируются сражения с обычными противниками и механизированным боссом.

Watch this video on YouTube

Напомним, Lies of P — это соулслайк, который выходит на всех актуальных игровых платформах: Xbox One, Xbox Series X | S, Playstation 4, Playstation 5 и PC.