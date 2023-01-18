. Бои и сражения с боссом в новом геймплее Lies of P — соулслайка для Game Pass
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Бои и сражения с боссом в новом геймплее Lies of P — соулслайка для Game Pass

Бои и сражения с боссом в новом геймплее Lies of P — соулслайка для Game Pass


Геймплея игры Lies of P публикуется все больше, и авторы проекта находятся на финальной стадии его разработки. Согласно сообщениям инсайдеров, игру планируют выпустить в период с февраля по май 2023 года, можно ожидать в ближайшее время анонс точной даты релиза. Уже известно, что сразу после выхода Lies of P станет частью подписки Game Pass.

На канале AMD появилось новое геймплейное видео по игре Lies of P. Ролик можно посмотреть ниже, в нем демонстрируются сражения с обычными противниками и механизированным боссом.


Watch this video on YouTube

Напомним, Lies of P — это соулслайк, который выходит на всех актуальных игровых платформах: Xbox One, Xbox Series X | S, Playstation 4, Playstation 5 и PC.

# Технологии
По материалам: newxboxone

Последние новости

Небензя обвинил Киев во взрыве в Днепропетровске
Небензя обвинил Киев во взрыве в Днепропетровске
Магазины Fix Price открылись в Монголии
Магазины Fix Price открылись в Монголии
Суд приговорил ангарчанина к двум годам колонии за разглашение коммерческой тайны
Суд приговорил ангарчанина к двум годам колонии за разглашение
В ГД поступила инициатива о конфискации имущества иноагентов в доход государства
В ГД поступила инициатива о конфискации имущества иноагентов в доход
Дата начала Китайского Нового года 2023, как его отмечают в Поднебесной
Дата начала Китайского Нового года 2023, как его отмечают в
Бои и сражения с боссом в новом геймплее Lies of P — соулслайка для Game Pass
Бои и сражения с боссом в новом геймплее Lies of P — соулслайка для
Amazon разорвет контракт с Кларксоном из-за статьи о Меган Маркл
Amazon разорвет контракт с Кларксоном из-за статьи о Меган Маркл
Кадыров сообщил о взятии опорного пункта ВСУ на Марьинском направлении
Кадыров сообщил о взятии опорного пункта ВСУ на Марьинском направлении
Россиянам напомнили о возможности сэкономить средства на отдыхе в Турции
Россиянам напомнили о возможности сэкономить средства на отдыхе в
Похороны Инны Чуриковой едва не закончились скандалом
Похороны Инны Чуриковой едва не закончились скандалом
Бывший муж Ани Лорак забрал у нее дочку
Бывший муж Ани Лорак забрал у нее дочку
Дмитрий Назаров после увольнения из МХТ сделал заявление в стихах
Дмитрий Назаров после увольнения из МХТ сделал заявление в стихах

Топ на сегодня

Michael Kors отказался поставлять товар в Россию
Michael Kors отказался поставлять товар в Россию
Вероятность возвращения курса биткоина к 70 тысячам долларов оценили
Вероятность возвращения курса биткоина к 70 тысячам долларов оценили
Рост цен в европейской стране достиг рекорда
Рост цен в европейской стране достиг рекорда
Знаменитые актрисы с необычной внешностью: фото
Знаменитые актрисы с необычной внешностью: фото
Умер Вахтанг Кикабидзе - известный советский и грузинский певец, актер и режиссер
Умер Вахтанг Кикабидзе - известный советский и грузинский певец,

Еще по теме

IGN опубликовали 30+ минут геймплея Lies of P — ожидаемой Souls-RPG для Game Pass
Авторы Lies of P планируют выпуск DLC и создание из игры серии
Показали новый геймплей ожидаемой Lies of P — с исследованием локаций и сражениями
Lies of P получит два технических режима на Xbox Series X