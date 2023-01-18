. Бывший муж Ани Лорак забрал у нее дочку

Певица Ани Лорак осталась без дочери. Четыре года назад артистка рассталась с Муратом Налчаджиоглу. Певица не вдавалась в подробности развода, но ходят слухи, что мужчина был коварным изменщиком. В реестре судебных решений в качестве причины развода указана «утрата доверия». Это намек на то, что мужчина обманул ожидания артистки. Тем не менее, экс-супруги нашли в себе силы не перекладывать взаимные упреки на общего ребенка. Лорак свободно отпускает 11-летнюю дочь Софию на встречи с отцом. Вчера Налчаджиоглу отправился вместе с девочкой в путешествие по Европе. Папа с дочкой посетили Францию, а сейчас отдыхают в Испании. В личном блоге мужчина показал, как они весело проводят время: гуляют по Барселоне, катаются на продуктовых тележках…К слову, София успела подружиться с невестой отца и ее дочерью от прошлых отношений. На днях Лилия опубликовала снимок, на котором они позируют на фоне Диснейленда в Париже. «Чудесный день нашей жизни», — подписала 26-летняя избранница Мурата. Сумела установить мирное общение с бывшим и сама Лорак. 44-летнюю артистку иногда можно увидеть в компании Налчаджиоглу. Звезда смогла простить многочисленные измены, существования которых тот не скрывал. Однажды он даже перепутал жену с любовницей. «Мурат же говорил, что это не он на кадрах. Потом вообще сказал, что это я на видео. Вот такой ход. Он пытался сохранить брак. Просил дать ему шанс. Я терпеливая, но если решила, то назад дороги нет», — откровенничала певица в шоу канала «Россия 1».