. Четырехлетней Насте Бузинаевой из Иркутска требуется помощь в лечении ДЦП

Русфонд объявил сбор средств на лечение четырехлетней иркутянки Насти Бузинаевой. У девочки детский церебральный паралич. В прошлом году маленькая иркутянка успешно прошла лечение, сейчас ей требуется повторный курс. Всего на лечение нужно собрать 242,5 тысячи рублей.

«Дочка родилась преждевременно, в тяжелом состоянии, за первый год жизни перенесла три операции, у нее началась эпилепсия. К счастью, помогли лекарства, и приступы прекратились, но Настя сильно отставала в развитии, и прогнозы врачей были плохие. Мы вовремя занялись реабилитацией, и к году дочка научилась переворачиваться, начала говорить, заинтересовалась игрушками. Этим летом благодаря помощи Русфонда Настя прошла обследование и лечение в московском Институте медтехнологий. Она окрепла, стала самостоятельно сидеть, немного ползать и говорит уже лучше. Но проблем остается еще много, и я очень прошу вас помочь нам снова пройти лечение в ИМТ, чтобы Настя могла развиваться дальше. У нас в семье работает только папа, старшие дочки еще школьницы, сами не справимся», — говорится в письме мамы Насти Елены Бузинаевой.

Желающие помочь Насте могут сделать пожертвование на сайте Русфонда. Деньги можно перечислить через банковскую карту, по номеру мобильного телефона или отсканировав QR-код с экрана.