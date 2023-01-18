. Что такое ментальные паразиты, чем они опасны и как от них избавиться

Для того, чтобы быть счастливыми и успешными, нам с вами нужно иметь чистое сознание. Эксперты в области биоэнергетики рассказали, как наши мысли загрязняются так называемыми ментальными паразитами, а также поведали о том, как с ними бороться.

Ранее мы рассказывали о ментальных барьерах и ограничивающих убеждениях. Паразиты сознания — это нечто более опасное, хоть и весьма похожее. Они также лишают нас веры в себя, но еще и отравляют душу.

Что такое ментальные паразиты

Это отрицательные мысли, переживания, негативные чувства и эмоции, которые мешают нам радоваться. Паразитами их называют по той причине, что порой их действие не совсем очевидно.

Потенциально, паразитом мысли может стать какой-то научный вывод, закон, догма, распространенное ложное мнение, традиция. Все это убивает в человеке желание мыслить и развиваться.

Есть много примеров ментальных паразитов. Сюда можно отнести какие-то наши индивидуальные мысли, а можно отнести сомнения в себе типа «я неудачник», «мне никогда не везет». Человек видит, что у него ничего не получается, поэтому сам себя скармливает паразитам, сформированным своими же силами.

Бывает и так, что паразитирующая мысль появляется у доверчивых людей из-за просмотра какой-то программы или видеоролика в интернете. Кто-то сказал, что мир обречен на погибель, поэтому чувствительный человек и начал думать, что стоит ждать скорого конца света. Эта мысль очень быстро превратится в навязчивую идею и отсутствие желания жить дальше.

В чем опасность ментальных паразитов

Негативные мысли и чувства-паразиты в подавляющем числе случаев приводят к снижению продуктивности, усталости, снижению интеллекта и в целом к регрессу во всех областях, включая здоровье.

Если ничего не делать с такими мыслями, они очень быстро становятся нашим главным врагом. Многие люди перестают работать, любить жизнь и себя. Кто-то из-за паразитирующих мыслей лишается уверенности в себе и в завтрашнем дне. Словом, последствия могут быть крайне плачевными. Именно поэтому нужно понимать, как определять такие мысли и как с ними бороться.

Как побороть ментальных паразитов

В борьбе с такими мыслями очень важно помнить о самом главном принципе — движении. Когда человек останавливается в развитии из-за сомнение или страхов, он позволяет им сожрать себя. Нужно двигаться — как в прямом, так и в переносном смысле. Важно продолжать искать счастье, ходить на работу, заниматься спортом, но самое главное — необходимо продолжать искать истину, подвергая всё сомнению. В любой мысли и в любом мнении нужно сомневаться, чтобы был стимул получать новые знания.

Всегда подвергайте слова и высказывания людей сомнению. Вам совсем не нужно им говорить о том, что вы им не верите. Просто проверяйте факты и старайтесь расширять кругозор и знания. Страхи, уныние и депрессия появляются из-за нашей ограниченности. Например, человек услышал, что глобальное потепление может привести к гибели человечества и затоплению большого числа городов. От такой новости точно не захочется смеяться. Многие люди расстроятся, но важно продолжить копать в этом направлении. Если послушать мнения других ученых, то можно понять, что тут не все так очевидно, как кажется. К тому же, есть решения проблемы.

Мыслящий и ищущий истину человек никогда не станет жертвой ментального паразита, потому что новые знания и тяга к тому, чтобы пролить свет на какой-то вопрос, откроют путь для новых, позитивных и объективных мыслей.

Другой хороший пример — человек, у которого не получается найти хорошую работу с нормальной зарплатой. Возможно, он сам заметит, что его никуда не берут, поэтому скажет себе: «Я обречен. Это моя судьба». С такими паразитами бороться сложнее всего. Тут вам на помощь придут аффирмации на успех. Такие мысли нужно выбивать из своей головы. В этом вам могут помочь также хорошие друзья, знакомые, родственники, которые не сомневаются в вас. Ну и, само собой, нужно заставлять себя пробовать искать работу и увлечения снова и снова, пока не появится огонь в глазах, мотивация.