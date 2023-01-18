. Дата начала Китайского Нового года 2023, как его отмечают в Поднебесной

Новый год — радостный и светлый праздник, который любят и взрослые, и дети. Но в разных странах отличаются не только традиции его празднования, но и даты. Сегодня весь западный мир с удовольствием присоединяется к китайскому торжеству, которое немного запаздывает. Ведь мы так привыкли доверять китайским гороскопам и вообще мудрости этого древнего народа. Когда же в 2023 году начнется Китайский Новый год и как его будут отмечать?

Когда начнется Китайский Новый год 2023

Мы привыкли отмечать Новый год в одну и ту же дату — в ночь с 31 декабря на 1 января. Но китайцы привязали празднование не к солнечному, а к лунному календарю. Они отсчитывают дату от зимнего солнцестояния, ориентируясь на день, когда наступит второе новолуние после начала нового цикла. Новолуние в январе приходится на 21 число, а начнется Китайский Новый год 22 января. С этого момента у жителей Поднебесной стартуют длинные каникулы в честь празднования всенародно любимого Нового года.

В целом, Новый год в этой стране может иметь разные даты начала — в период с 21 января (как в этом году) до 21 февраля. В 2024 празднование выпадет на 9 февраля, когда и закончится текущий год для китайцев.





История праздника

Когда говорят об истории появления этого торжества, в Китае всегда вспоминают легенду о чудище Нянь. Она выходило из моря на сушу, чтобы найти себе жертв, разрушить их дома, ограбить и отобрать домашнюю скотину.

Но однажды Нянь не смог осуществить свои коварные планы: его напугали ребятишки в красной одежде. С тех пор китайцы смекнули, что чудовище боится этого цвета и громких звуков, именно поэтому Новый год в этой стране проходит очень шумно, с фейерверками, красными фонариками и прочими яркими украшениями.

Несмотря на то, что все еще длится зима, китайцы называют праздник весенним или Чуньцзе. Согласно поверьям этого народа, с начала Нового года весна постепенно начинает оживать, начинается долгожданное пробуждение природы.

Как отмечается Новый год в Китае

Китайский Новый год — яркое событие. Вся страна отдыхает, люди выходят на улицы, чтобы повеселиться, поучаствовать в праздничных гуляньях. Но и о семье этот народ не забывает. Дома украшают в традиционном китайском стиле: бумажными фонариками, фигурками дракона. Даже подарки дарят в красных коробках, а деньги — в алых конвертах.

На стол принято ставить много разной еды, в том числе мясо и рыбу. Каждый может выбрать себе по вкусу закуску и салаты. Приглашаются все члены семьи, чтобы встретить этот праздник за одним большим столом.

И только после этого начинаются гулянья на улицах городов. Обычно сдержанные китайцы в этот праздник позволяют себе шуметь, плясать, петь и разговаривать с совершенно незнакомыми людьми. Все ощущают подъем и истинную душевную радость.

Заканчивается празднование огромным красочным фейерверком. Это не просто традиция, а необходимость. Таким образом, верят в Поднебесной, можно отогнать злых духов. Спать в ночь Нового года нельзя, нужно, как тут говорят, «сторожить год». Только тогда в дом придут достаток, счастье и благополучие.





Новый год Кролика

Тотемным животным 2023 года будет Черный Водяной Кролик. То есть, помимо самого покровителя, меняются и стихия, и цвет. Уникальная комбинация этих трех составляющих повторяется лишь единожды в 60 лет.

Несмотря на то, что в этом году Кролик одобрит украшения и наряды темных естественных цветов, красный никуда не исчезнет. Он обязателен для декора домов и улиц в любой год, ведь он является символом счастья.

А чтобы задобрить тотемное животное, нужно, само собой разумеется, приобрести фигурки Кролика и убрать все изображения Тигра, который был покровителем 2022.

Кролик — животное робкое, дружелюбное, ориентированное на семейные ценности. Потому люди, которые с добром и заботой относятся к окружающим, будут иметь наибольший успех в наступившем году.