. Денис Матросов после ухода от жены рассказал о личной жизни

Актер Денис Матросов расстался с женой по семи лет совместной жизни. В конце прошлого года Денис Матросов объявил о разрыве с женой Ольгой Головиной. За семь лет совместной жизни отношения пары испортились настолько, что ничего исправить уже нельзя было. Актер не скрывает, что их союз распался по его вине. Он считает, что семейная жизнь с артистом — это «не простая судьба». Работа в кино с полной отдачей калечит психику и отражается на эмоциональном состоянии обоих супругов. Уже понятно, что расстаться мирно супруги не смогут. При подаче заявления на развод Головина потребовала определить порядок встреч бывшего мужа с их общим сыном Федором. Тут есть определенная сложность. Матросов хочет продолжить участие в воспитании наследника, но мать увезла ребенка в другой город. Актер говорит, что будет биться за право встреч с сыном.Ходят слухи, что экс-супруга мстит Матросову за измену. Якобы актер завел служебный роман с коллегой и это переполнило чашу терпения его второй половины. Однако Денис прямо говорит, что в данный момент абсолютно свободен. Он мечтает о новых отношениях, которые помогли бы ему забыть случившуюся неудачу в личной жизни. 50-летний актер всё еще надеется, что однажды сможет построить крепкую семью. «На сегодняшний момент я свободный мужчина, влюбиться хочется. Хочется красоты, любви, добра»,— сказал Матросов в интервью «Пятому каналу». Напомним, что Матросов смог сохранить теплые отношения только с одной из своих бывших жен — Марией Куликовой. Некоторое время назад она купила дом в том же поселке, где живет актер. На этот шаг актриса пошла ради того, чтобы их 11-летний сын Иван больше времени проводил с отцом.