. Дмитрий Назаров после увольнения из МХТ сделал заявление в стихах

Звезда «Кухни», актер Дмитрий Назаров высказался о ситуации. Дмитрий Назаров спустя четыре дня после скандала решился всё же рассказать о том, что сейчас происходит в его жизни. Недавно он был уволен из МХТ им. Чехова, которым руководит Константин Хабенский. Говорят, что актеру указали на выход из-за неприемлемых заявлений на тему политики. Вместе с Назаровым из театра ушла и его жена Ольга Васильева. Сегодня актер опубликовал стихотворение, которое точно передает его состояние после увольнения. Он написал о том, что «отлипает от старой жизни» и готов к чему-то новому. Фанаты считают, что актер мог завуалировано намекнуть на готовность эмигрировать из страны.«Есть в этом радостное что-то — за поворотом встретить ветер,Хотя еще до поворота был этот мир и тих, и светел», — сказал Назаров. Не исключено, что звезда сериала «Кухня» отправится строить карьеру в Израиль, куда уже сбежали многие его коллеги. Летом, например, туда переехал с семьей актер МХТ Анатолий Белый. В местном театре «Гешер» ему дали задание выучить роль для спектакля на иврите. Актер не успел справиться с этой задачей вовремя, поэтому премьеру пришлось перенести. «Параллельно репетирую в двух спектаклях и просто физически не успеваю выучить роль на иврите к январю. Но потом сыграю обязательно!» — оправдывался он.