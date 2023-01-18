. Джеймс Кэмерон объявил о планах на третью часть «Аватара»
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Джеймс Кэмерон объявил о планах на третью часть «Аватара»

Джеймс Кэмерон объявил о планах на третью часть «Аватара»Режиссер Кэмерон внесет изменения в «Аватар 3» после изучения отзывов ко второму фильму

Канадский режиссер Джеймс Кэмерон сообщил о некоторых планах на третью часть «Аватара». Его слова приводит Comicbook.

Кэмерон сообщил, что у него предусмотрены сюжетные изменения. «Я воспользуюсь моментом, когда вся пыль уляжется, чтобы оценить, что людям понравилось и на что они больше всего отреагировали во второй части. Я могу вернуться и что-то немного подправить. Это не будет радикально, но, возможно, я немного подкорректирую детали, чтобы сделать упор на тех вещах, которые вызывают реакцию у людей», — подчеркнул он.

Режиссер также добавил, что рассказчиком третьей кинокартины станет Лоʼак, а не Джейк Салли, как это было в первых двух частях. По его словам, в последующих фильмах франшизы рассказчики будут меняться.

Ранее режиссер порадовался, что «Аватар: Путь воды» возродил интерес к кинотеатрам, и напомнил, что зрители по-прежнему ценят такой опыт. «Я думаю об этом с точки зрения того, что мы возвращаемся в кинотеатры по всему миру. Даже в Китае, где у них большой всплеск COVID-19. Мы говорим как общество: "Нам это нужно! Нам нужно ходить в кинотеатры". Хватит стриминга! Я устал сидеть на заднице», — заявил Кэмерон. Он добавил, что возросший интерес людей к походам в кино волнует его больше кассовых сборов ленты.

# Шоу-бизнес
По материалам: lenta.ru

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