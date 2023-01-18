. Дженнифер Лопес похвасталась формами в купальнике ради рекламы своего косметического бренда

53-летняя Дженнифер Лопес прорекламировала свою линию косметики по уходу за кожей. Ради этого супруга Бена Аффлека продемонстрировала свои сочные формы в купальнике.

Звезда привлекла внимание поклонников к косметическому средству, улучшающему сияние кожи, с помощью собственного тела.



Дженнифер Лопес снялась в закрытом купальнике черного цвета, подчеркивающем сочные формы певицы и актрисы.

Знаменитость продемонстрировала идеальную фигуру, приняв сексуальную позу, которая акцентирует взгляд на ее ягодицах.

Когда мы говорим "сияние с головы до ног", мы имеем в виду это. Дженнифер знала, что мы должны создать линию по уходу за телом, которая будет так же эффективна, как и наша линия по уходу за кожей, чтобы вы получили полный эффект сияния, так родилось JLo Body



Дженнифер Лопес снялась совершенно голой к своему 53-летию

Полгода назад звезда опубликовала в свой день рождения откровенные фото, на которых предстала абсолютно обнаженной.

Таким образом Дженнифер Лопес прорекламировала подтягивающий крем для ягодиц своего бренда JLo Beauty.

Я всю жизнь мечтала создать крем, который будет эффективно бороться с целлюлитом. Я помню, как моя мать пыталась справиться с этой проблемой, но каждый раз разочаровывалась