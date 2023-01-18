Дженнифер Лопес похвасталась формами в купальнике ради рекламы своего косметического бренда
53-летняя Дженнифер Лопес прорекламировала свою линию косметики по уходу за кожей. Ради этого супруга Бена Аффлека продемонстрировала свои сочные формы в купальнике.
Звезда привлекла внимание поклонников к косметическому средству, улучшающему сияние кожи, с помощью собственного тела.
Дженнифер Лопес снялась в закрытом купальнике черного цвета, подчеркивающем сочные формы певицы и актрисы.
Знаменитость продемонстрировала идеальную фигуру, приняв сексуальную позу, которая акцентирует взгляд на ее ягодицах.
Дженнифер Лопес снялась совершенно голой к своему 53-летию
Полгода назад звезда опубликовала в свой день рождения откровенные фото, на которых предстала абсолютно обнаженной.
Таким образом Дженнифер Лопес прорекламировала подтягивающий крем для ягодиц своего бренда JLo Beauty.