. Еще 2 бонуса стали доступны бесплатно по Game Pass Ultimate игрокам
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Еще 2 бонуса стали доступны бесплатно по Game Pass Ultimate игрокам

Еще 2 бонуса стали доступны бесплатно по Game Pass Ultimate игрокам


Подписка Game Pass Ultimate пополнилась двумя новыми перками, которые могут забрать игроки. Бонусы предлагаются для игр Electronic Arts — Apex Legends и Skate 3.

Для Apex Legends игроки до 13 февраля 2023 года могут забрать бесплатно в качестве бонуса брелок для оружия Arc of Gold.


Для Skate 3, которая работает на Xbox One и Xbox Series X | S за счет обратной совместимости, игроки могут забрать в качестве бонуса бандл, который включает в себя: Danny’s Hawaiian Dream, San Van Party Pack и Time is Money Pack. Забрать набор можно до 14 февраля 2023 года.


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# Технологии
По материалам: newxboxone

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