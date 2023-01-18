. Фестиваль «Дикая Мята» объявил конкурс для молодых музыкантов
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Фестиваль «Дикая Мята» объявил конкурс для молодых музыкантов

Фестиваль «Дикая Мята» объявил конкурс для молодых музыкантовМузыкальный фестиваль «Дикая Мята» объявил конкурс для молодых артистов

Музыкальный фестиваль «Дикая Мята» совместно с группой компаний «Мангазея» объявил конкурс для молодых артистов под названием «Дикорастущая музыка — новый сезон». Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Подача заявок для начинающих исполнителей стартовала 15 января 2023 года. Прием заявок продолжится до 31 марта 2023-го.

Участники конкурса получат возможность выступить на сцене фестиваля «Дикая мята», который состоится с 16 по 18 июня 2023-го в поселке Бунырево, расположенном в Тульской области. Победитель сможет записать собственный музыкальный альбом на студии MNGZ FM.

«Мы всегда называли себя фестивалем "дикорастущей музыки" и говорили о том, что нам очень интересно работать с начинающими артистами, которые пишут музыку без оглядки на востребованные музыкальные форматы. Фестиваль за годы своего существования открыл для зрителей десятки ярких артистов, которые теперь собирают большие залы. Запуск такого конкурса — это следующий шаг в развитии нашего фестиваля, который мы делаем с нашими партнерами — группой компаний "Мангазея"», — рассказал генеральный продюсер фестиваля Андрей Клюкин.

Ранее музыкальные критики назвали имена молодых артистов, обладающих высокими шансами раскрыться в 2023 году.

# Шоу-бизнес
По материалам: lenta.ru

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