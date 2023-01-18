. Фестиваль «РобоСиб» от Эн+ пройдет в Иркутске 19 и 20 января

С 19 по 20 января в Иркутске состоится робототехнический фестиваль «РобоСиб», организатором является Эн+. Мероприятие пройдет в Сибэкспоцентре. Главным призом станет поездка на национальный чемпионат. Планируется участие более 80 команд из разных регионов страны, это более 700 школьников и студентов ссузов в возрасте от 4 до 18 лет со всей страны.

Фестиваль «РобоСиб», проводимый Эн+ уже в восьмой раз, давно стал площадкой для получения новых знаний и обмена опытом юных роботостроителей и талантливой молодежи. Цель проекта — популяризация и повышение инженерных и технических профессий среди молодежи. Это один из принципов работы компании, обозначенный еще его основателем Олегом Дерипаской.

Конкурсная программа будет проводиться по трем направлениям. Для старшей школьной категории предусмотрена «Лига инженеров» с заданиями по моделированию, конструированию и программированию роботов. В рамках образовательного проекта «Энергия в каждой капле» на фестивале откроется направление «Энергия в действии», где будут проводиться соревнования по трем возрастным категориям. Участникам покажут, как из воды получается электроэнергия, как устроены электромобили и многое другое.





Фото с фестиваля «РобоСиб» 2021 года

На фестивале также представят новую серию российских образовательных решений АВРОРА Robotics. Конструкторы этой компании официально участвуют в соревнованиях «Лига» в направлениях «Открытия» и «Исследования», посмотреть их в действии можно будет прямо на площадках «РобоСиба». Планируется серия мастер-классов для учителей начальной школы, воспитателей детских садов, специалистов дополнительного образования и преподавателей робототехники, где они попробуют «создать» собственные уроки на основе роботехнических технологий.

Гостей ждут встречи в трансформерами, аквагрим, научное шоу «Энергия во всем», мастер-классы по изготовлению открыток с видами ГЭС, научные и музыкальные шоу-программы. Вход на интерактивные программы — свободный.

«РобоСиб» является окружным отбором команд на национальный чемпионат «FIRST ROBOTICS CHAMPIONSHIP – Екатеринбург 4.0». Команды-победители получат в подарок поездку в столицу Урала на российское первенство, которое пройдет в феврале-марте.