. Финляндия решила закрыть генконсульство в Мурманске
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Финляндия решила закрыть генконсульство в Мурманске

Финляндия решила закрыть генконсульство в МурманскеМИД Финляндии временно закрывает генконсульство в Мурманске

Министерство иностранных дел Финляндии приняло решение о закрытии мурманского отделения Генерального консульства в Санкт-Петербурге. Сообщение об этом опубликовано на официальном сайте финского МИД.

«Временное закрытие офиса означает временное прекращение деятельности. По оценке МИД, у Финляндии пока нет необходимости содержать офис в Мурманске, так как основные задачи офиса значительно сокращены. При необходимости операция может быть перезапущена позже», сказано в публикации.

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По материалам: lenta.ru

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