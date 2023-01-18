. Художник представил, какие проблемы могут мучать знаменитых кроликов, и каждому из них точно есть что сказать

2023 — год кролика, и в связи с этим автор паблика «Мозги трески» подготовил забавную серию комиксов про этого прекрасного зверька. Он представил, какие проблемы могли бы мучить известных ушастых из разных видов медиа. Оказалось, что многим из них есть на что пожаловаться. Например, Крош осознал, что его имя будет звучать странновато в старости, а кролик Освальд и вовсе потерял свою славу из-за какой-то мыши. В общем, предлагаем вам самим посмотреть на то, как другие персонажи с длинными ушами изливают свою душу.

Кролик из мультфильма «Винни-Пух идёт в гости» решил немного пофилософствовать

К Крошу из мультсериала «Смешарики» пришло осознание

Розовый кролик из рекламы батареек от компании Duracel больше так не может

Багз Банни негодует

Этот харизматичный персонаж был замечен во многих мультсериалах. Но для современного поколения он особенно узнаваем благодаря смешным мемам. Этот кролик сверкает на телевидении примерно с 1938 года и, несмотря на свой немолодой возраст (85 годиков!), он всё так же прекрасен, весел и популярен!

Кролик Роджер и его сногсшибательная жена

Джуди Хопс из мультфильма «Зверополис» сожалеет о содеянном

Кролик Освальд жалуется на несостоявшуюся карьеру

Дело в том, что кролик Освальд был самым первым мультипликационным персонажем, которого создал Уолт Дисней. Но со временем авторские права на эту мультяшку перешли другой компании, и взамен автор создал нового героя мультсериала для Дисней — известного Микки Мауса.

Кролику Квики больше не смешно

Кролик из известного журнала и небольшое напоминание

Страшилки от зайца-робота из «Ну, погоди!»

Его проблему явно разделяют многие люди в современном мире.

Здесь мы собрали для вас другие работы от этого же автора, над которыми можно славненько посмеяться.