. Илон Маск поругался с организаторами форума в Давосе
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Илон Маск поругался с организаторами форума в Давосе

Илон Маск поругался с организаторами форума в Давосе

Основатель Tesla и SpaceX Илон Маск назвал Всемирный экономический форум в швейцарском Давосе "совершенно скучным" и отказался ехать на него. Позже стало известно, что миллиардер изначально не был туда приглашён. Об этом пишет Associated Press, ссылаясь на организаторов мероприятия.

30 декабря миллиардер написал в Twitter, что он якобы отказался от приглашения посетить форум в Давосе, поскольку его повестка "звучала совершенно скучно".


Представитель ВЭФ Ян Зопф, однако, заявил, что в последний раз Маск получал приглашение "не в этом году и не недавно - только в 2015 году". В то же время основатель Tesla и SpaceX ни разу не регистрировался и не присутствовал на мероприятии даже будучи приглашенным.

Накануне на ВЭФ в Давосе анонсировали создание "глобальной метавселенной". Исполнительный директор Accenture Джули Тереза Свит подчеркнула, что частный сектор благодаря "метaвселенной" может заработать 1 трлн долларов к 2025 году.

В декабре Маск запустил в Twitter опрос о том, стоит ли ему покинуть пост главы компании. В голосовании участвовали 17,5 млн человек, 57% из которых высказались положительно о возможной отставке главы компании. Маск возглавляет Twitter с конца осени 2022 года. Для компании этот период стал очень беспокойным. Там прошли массовые увольнения, изменение политики модерации контента, остановилось размещение рекламы крупными компаниями. 17 декабря были заблокированы аккаунты CNN, The Washington Post, The New York Times и Mashable. 20 декабря Маска вызвал для отчета Европарламент, потребовав объяснения новой политики его соцсети.

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По материалам: uposters.ru

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