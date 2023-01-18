. Исследования показали, что женатые мужчины зарабатывают больше, чем холостые

Статистические исследования, проведенные в научно-исследовательском институте ВШЭ, показали, что женатые мужчины в целом зарабатывают намного больше, чем одинокие. И хотя исследователи рассматривают разные причины, по которым это происходит, но есть одна очевидная: у женатого мужчины появляется больше ответственности перед семьей.

Откуда стало известно о больших заработках женатых мужчин

После ряда проведенных исследований НИИ ВШЭ, в конце 2022 года в Москве состоялся научный семинар на тему «Оценивание влияния брака на зарплату мужчин в России».

Старший преподаватель департамента прикладной экономики ВШЭ Богдан Потанин выступил с докладом, в котором огласил результаты этих исследований и выводы, сделанные учеными по вопросу заработков представителей сильного пола.





Они показали, что существует значительный разрыв в зарплатах свободных от семейных обязанностей и женатых мужчин в пользу последних.

Почему мужчины, связанные семьей, зарабатывают больше, чем холостые

Как сообщил Богдан Потанин в своем выступлении на семинаре, большая заработная плата женатых мужчин объясняется рядом причин. Но главная из них та, что у женатого появляется больше ответственности перед семьей. Он стремится обеспечить не только свои потребности, но и супруги, а в будущем и своих детей.





Исследования показали, что женатые мужчины чаще имеют дополнительные подработки и в среднем в год работают на 400 часов больше, чем холостые. Они меньше времени уделяют отдыху, реже увольняются с работы и значительно реже меняют профессию, пробуя себя в другой сфере деятельности. Это объясняется тем, что к моменту заключения брака большинство мужчин уже морально созрели для того, чтобы нести ответственность перед семьей.

Кроме того, немаловажным фактором является стремление работодателей отдавать предпочтение женатым мужчинам при приеме их на работу, охотнее продвигать их по карьерной лестнице, чаще поощрять премиями.