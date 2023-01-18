. Яна Рудковская откровенно рассказала о своей пластике
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Яна Рудковская откровенно рассказала о своей пластике

Яна Рудковская откровенно рассказала о своей пластике
Продюсер Яна Рудковская призналась, как поддерживает красоту. Последнее время среди отечественных звезд набирает популярность тренд на откровенный разговор о пластике, и все больше знаменитостей предпочитают честно рассказывать о своих операциях. Дальше всех пошел Филипп Киркоров, заявивший, что и шагу не может ступить без Тимура Хайдарова, недавно в очередной раз подправившего его лицо и фигуру. Решила не отставать от поп-короля и Яна Рудковская. Продюсер открыто рассказала, для чего ложилась под нож и какими методами поддерживает молодость.
«Я не ставлю филеры, не колю ботокс, не делала никогда губы. Мне кажется, по моей мимике любой профессионал это определит. Не наращиваю сейчас: ресницы, волосы и ногти.  Нет такой необходимости. Я честно говорю, что я делала у хирурга: грудь (уменьшала) и коррекцию фигуры. Все», — поделилась супруга олимпийского чемпиона. Рудковскую возмутило, что ее в очередной раз уличили в использовании фотошопа и желании выглядеть краше, чем она есть на самом деле. Наставница Димы Билана не стала отмалчиваться и поспешила расставить все точки над «i». Она признала, что не против иногда применить фотошоп, однако только на некоторых снимках. В целом же, как заверила Яна, она выступает за естественную внешность и поддерживает женщин, которые стареют красиво. «Да, я обрабатываю какие-то снимки, чтобы улучшить статичную картинку, но в видео же нет никакой обработки, там честно показано все. Лупу возьмите, там все сможете рассмотреть!», — поддела критиков продюсер.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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