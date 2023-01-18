. Ярослав Бойко не смог развестись с женой

Актер Ярослав Бойко не пришел в суд, как и его жена. Незадолго до Нового года стало известно, что 52-летний Ярослав Бойко разошелся с женой Рамуной Ходоркайте. Эта новость походила на сплетню, выдуманную недоброжелателями. Ведь актер прожил в браке с танцовщицей больше 23 лет и еще недавно хвастался идиллией в их отношениях. «Всякое случалось, но мы смогли все преодолеть», — говорил он. Однако впоследствии Бойко лично подтвердил новость об их разрыве. Актер не захотел делиться подробностями развода с прессой. Он сухо прокомментировал просочившуюся в СМИ новость об уходе от жены, заявив, что у них «просто закончились отношения». Бойко впервые встретился в суде с матерью его детей 27 декабря, куда их пригласили для беседы. Супругам, как и положено в таких случаях, дали несколько недель на раздумья. 13 января Бойко должен был снова увидеться с женой на финальном заседании, но никто из них так и не появился в здании суда в назначенное время.«Судье ничего не оставалось, как перенести дату заседания на другой день. Теперь их ждут в суде 31 января. Если пока еще супруги придут на заседание, то, скорее всего, будет принято решение о расторжении брака»,— пишет источник «Woman.ru». По информации в СМИ, даже если Бойко снова пропустит заседание, то уже в последних числах февраля он всё-таки станет свободным мужчиной. Кстати, недавно с неожиданным заявлением о своем разводе выступила и Валерия Ланская. Она ушла от Стаса Иванова после семи лет совместной жизни. Недавно актриса впервые вышла в свет в компании нового возлюбленного — Эдгара Голосного.