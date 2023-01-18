. Эти 4 игры покинут подписку Game Pass в конце января





Команда Xbox, через приложение Game Pass, сегодня уведомила об играх, которые будут удалены из подписки Game Pass в конце января. У игроков остается около 2 недель, чтобы опробовать или пройти проекты, которые вскоре будут убраны из игрового сервиса Microsoft.

Согласно данным приложения, из Game Pass удалят 31 января следующие игры:

Donut CountyWorms W.M.D.Telling LiesTaiko no Tatsujin: The Drum Master!

Все эти игры будут удалены из Game Pass, как на Xbox, так и на PC.

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