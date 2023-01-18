. Кабмин России отказался платить взнос в Европейскую экономическую комиссию ООН
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Кабмин России отказался платить взнос в Европейскую экономическую комиссию ООН

Кабмин России отказался платить взнос в Европейскую экономическую комиссию ООНПравительство России отказалось платить взнос в Европейскую экономическую комиссию ООН

Правительство России отказалось платить взнос в Европейскую экономическую комиссию ООН за прошлый год. О подобном решении российского кабмина сообщается на официальном интернет-портале правовой информации.

«Принять предложение МИД России, согласованное с Минфином России, не выплачивать взнос в Европейскую экономическую комиссию ООН за 2022 год», — сообщается в опубликованном документе.

Отмечается, что правительство поручило МИД России проинформировать Европейскую экономическую комиссию ООН о принятом решении.

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По материалам: lenta.ru

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