. Кадыров сообщил о взятии опорного пункта ВСУ на Марьинском направлении
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Россия » Кадыров сообщил о взятии опорного пункта ВСУ на Марьинском направлении

Кадыров сообщил о взятии опорного пункта ВСУ на Марьинском направлении

Кадыров сообщил о взятии опорного пункта ВСУ на Марьинском направленииГлава Чечни Кадыров заявил о взятии опорного пункта ВСУ на Марьинском направлении зоны СВО

Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил в своем Telegram-канале, что бойцы полка спецназначения «Север-АХМАТ» взяли штурмом опорный пункт на Марьинском направлении в зоне специальной военной операции (СВО).

«Есть отличные новости из зоны СВО, а именно, с Марьинского направления! Бойцы полка спецназначения "Север-АХМАТ" имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова МО РФ взяли штурмом опорный пункт, включая укрепленные позиции», — заявил глава республики, отметив, что уничтожена большая часть живой силы ВСУ, внушительное количество украинских бойцов взято в плен.

Кадыров рассказал, что узел сопротивления Вооруженных сил Украины (ВСУ) был оборудован и состоял из линии окопов, замаскированных блиндажей, стрелковых защитных сооружений и располагался в выгодной для украинских военных местности. Этот рубеж обороны был стратегически важен, и его взятие является существенным успехом на Марьинском направлении, подчеркнул глава Чечни.

Он также подчеркнул, что чеченцы под неприятельским артобстрелом оказывают первую помощь пленным. «Показательная картина, наглядно иллюстрирующая стороны зла и добра», — заметил он. Кадыров поблагодарил бойцов полка и командира Зайнди Зингиева за «блестящую, тактически спланированную» операцию.

Ранее Рамзан Кадыров призвал не называть спецоперацию на Украине мировой войной. Он отметил, что считает неуместными попытки навязать статус мирового конфликта, звучащие от различных экспертов.

# Россия
По материалам: lenta.ru

Последние новости

Дата начала Китайского Нового года 2023, как его отмечают в Поднебесной
Дата начала Китайского Нового года 2023, как его отмечают в
Бои и сражения с боссом в новом геймплее Lies of P — соулслайка для Game Pass
Бои и сражения с боссом в новом геймплее Lies of P — соулслайка для
Amazon разорвет контракт с Кларксоном из-за статьи о Меган Маркл
Amazon разорвет контракт с Кларксоном из-за статьи о Меган Маркл
Кадыров сообщил о взятии опорного пункта ВСУ на Марьинском направлении
Кадыров сообщил о взятии опорного пункта ВСУ на Марьинском направлении
Россиянам напомнили о возможности сэкономить средства на отдыхе в Турции
Россиянам напомнили о возможности сэкономить средства на отдыхе в
Похороны Инны Чуриковой едва не закончились скандалом
Похороны Инны Чуриковой едва не закончились скандалом
Бывший муж Ани Лорак забрал у нее дочку
Бывший муж Ани Лорак забрал у нее дочку
Дмитрий Назаров после увольнения из МХТ сделал заявление в стихах
Дмитрий Назаров после увольнения из МХТ сделал заявление в стихах
Ярослав Бойко не смог развестись с женой
Ярослав Бойко не смог развестись с женой
Мирослава Карпович рассказала о рукоприкладстве Павла Прилучного
Мирослава Карпович рассказала о рукоприкладстве Павла Прилучного
Саша Савельева показала редкий кадр с подросшим сыном
Саша Савельева показала редкий кадр с подросшим сыном
Местные жители оригинально отомстили порноактрисе за съемки в сельской церкви
Местные жители оригинально отомстили порноактрисе за съемки в

Топ на сегодня

Michael Kors отказался поставлять товар в Россию
Michael Kors отказался поставлять товар в Россию
Вероятность возвращения курса биткоина к 70 тысячам долларов оценили
Вероятность возвращения курса биткоина к 70 тысячам долларов оценили
Знаменитые актрисы с необычной внешностью: фото
Знаменитые актрисы с необычной внешностью: фото
Рост цен в европейской стране достиг рекорда
Рост цен в европейской стране достиг рекорда
Умер Вахтанг Кикабидзе - известный советский и грузинский певец, актер и режиссер
Умер Вахтанг Кикабидзе - известный советский и грузинский певец,

Еще по теме

Кадыров сообщил об уничтожении «Ахматом» опорного пункта ВСУ под Соледаром
Кадыров заявил об освобождении села в ЛНР
Кадыров заявил о специальной отдельной операции «Возмездие» на Украине
Кадыров заявил об отправке в Донбасс новой группы добровольцев