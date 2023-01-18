. Как избавиться от бед и жизненных неурядиц: сильные заговоры на убывающую Луну
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Как избавиться от бед и жизненных неурядиц: сильные заговоры на убывающую Луну

Как избавиться от бед и жизненных неурядиц: сильные заговоры на убывающую Луну

В жизни каждого человека случаются неудачи. У одних их мало, а у других полно. Чтобы преодолеть полосу неудач, некоторые люди используют специальные заговоры, которые нужно прочитать на убывающую Луну. Ночное светило обладает большой силой и поможет справиться со всеми жизненными проблемами. Далее мы расскажем, какие есть сильные заговоры от бед и неудач на убывающую Луну.

Заговор от неудач на убывающую Луну

Сразу после заката необходимо выйти на улицу перед появлением луны. Протянуть руки вверх к ночному светилу и поведать ему обо всех жизненных неудачах и неурядицах, от которых хотелось бы избавиться. Затем стоит произнести такие слова:

«Луна светла, луна из чистого серебра, луна убывает, луна все мои невзгоды и трудности с собой забирает. Как луна в ночи темной растворится, так и во мне новая надежда и новая удача родится. Аминь».

После этого можно идти домой и ложиться спать. Важно думать о том, что после отдыха все будет хорошо, а проблемы уйдут сами по себе.


Заговор, который поможет избавиться от полосы невезения

Этот обряд достаточно сильный, поэтому использовать его можно не более 1 раза в 12 месяцев. В тарелку необходимо налить чистую родниковую воду и поставить ее на подоконник. Затем стоит сделать один глоток из емкости, умыть лицо, плечи и шею. После этого нужно произнести такие слова:

«Матушка, ты, вода, чиста и холодна, как золото ты ценна, как серебро ты дорога. Как вода моет горы, разливается на широкие просторы, так и с меня, раба Божьего (имя), она все невезение смоет, все неудачи и злые наговоры. С чистого тела нечистоты смоет, с белого тела, со всех ста суставов, от злобы встречного-поперечного, от колдуна черного, от ведьмы темной, от старика белого, да от старухи, от злых очей, да от напрасных речей. Большая белуга, ты воде чистой подруга, зубы железные ты о камни точила, глаза свои оловянные берегла, во всех водах морей-океанов ты плавала, помоги ты и мне, прогони все злое, приведи в жизнь раба Божьего (имя) доброе. Да будет так. Во имя Отца, и Сына, и Святого Духа. Аминь. Аминь. Аминь».

Заговор от бед и печалей

Для этого ритуала нужно смотреть на месяц и произносить такие слова:

«Луна убывает, беды и печали с собой забирает. Ей свое горе расскажу, защиты попрошу. Как новолуние пройдет, так и жизнь по-новому пойдет».

После этого необходимо 3 раза умыться проточной водой и стараться не контактировать с незнакомцами около 3 дней.


Заговор от неприятностей

Для этого понадобится зажечь свечку и, смотря на нее, произнести такие слова:

«Белая свеченька горит, огнем ярким пылает, сумрак от меня отгоняет. Как пламя разгорается, так и неприятности мои прекращаются. Как свеча догорит, воском оплачет, так и ждет меня удача».

После этого свечку нужно затушить, а за день до новолуния зажечь заново. Остатки сгоревшей свечи нужно выбросить подальше от своего жилища.

# Общество
По материалам: rsute

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