. Как по типу лица правильно подбирать серьги

Во многом при нанесении макияжа стилисты руководствуются формой лица. Однако многие не знали о том, что серьги тоже надо выбирать правильно и при этом учитывать форму лица. Такой аксессуар может не только дополнить образ, но и подчеркнуть достоинства внешности. Эксперт по украшениям Ольга Лефферс назвала ярких знаменитостей и продемонстрировала, какие серьги подходят их типажу.

Выбор сережек по типу лица: как правильно подобрать

Овальный тип

Овальный тип считается классическим. Яркой представительницей овальной формы лица является актриса Эмбер Херд. Идеальным вариантом будут пусеты. Выбирая стандартные гвоздики, вы не перегрузите лишними деталями свой образ.





Компактные и неброские серьги являются своеобразной “изюминкой” стиля. К тому же пусеты имеют надежную конструкцию, их легко надеть и снять. При этом, чтобы их потерять, надо хорошенько постараться.

Треугольный тип





Данный тип лица сложно назвать распространенным. Яркой обладательницей треугольной формы лица является поп-дива Дженнифер Лопес. Идеальным вариантом сережек для такого лица будет круглая форма. Это классический вариант, который хорошо дополняет такие прически, как конский хвост и небрежные локоны. Но при этом круглые серьги не сочетаются с громоздкими прическами.

Квадратный тип

Часто эксперты по красоте квадратную форму лица называют “американской”. Ярким примером является голливудская красотка и популярная актриса Анджелина Джоли. Таком типу характерна ярко выраженная челюсть.





К такой четко выраженной форме подойдут модели-подвески, которые визуально смягчают черты. По словам специалиста, лучше отказаться от аксессуаров с четкой геометрической формой и острыми углами.

Круглый тип

Миловидные черты часто наблюдаются у девушек с круглой формой лица. Ярким примером из мира шоу-бизнеса является популярная певица и актриса Селена Гомес. Идеальным вариантом сережек считаются удлиненные модели.





Серьги-подвески подчеркнут четко выраженный красивый контур и сделают его более плавным и утонченным. Под такие серьги подойдет высокий пучок или обычный конский хвост. А вот от массивных аксессуаров круглой формы лучше отказаться, так как они визуально уменьшают и без того небольшое лицо. Таким женщинам можно носить сережки-гвоздики. Они гармонично смотрятся на любом типе лица.