. Как загадать желание на Крещение в ночь с 18 на 19 января 2023 года, чтобы оно сбылось

С давних времен прижилась традиция загадывать желание на Крещение. Четких правил здесь нет, да и гарантии, что задуманное исполнится, никто не даст. Однако люди верят, что загаданное в ночь с 18 на 19 января обязательно сбудется. Стоит попробовать, искренне поверить, что все получится, тогда шансы на успех возрастут.

Подготовка к ритуалу загадывания желания на Крещение





Перед тем, как приступить к ритуалу, нужно попытаться отпустить все обиды, пребывать в хорошем настроении и с легким сердцем начинать готовиться.

Чтобы в жизнь нашлось место для нового и позитивного, нужно отпустить все старое и ненужное.

Не держать зла на других, забывая болезненные воспоминания и пытаясь обрести внутреннюю свободу и гармонию.

Резонно просить мысленно прощение у того, с кем вышла ссора, и у самого себя.

Если есть возможность извиниться лично, то пора позвонить или совершить визит вежливости, чтобы произнести слово: «Прости!».

Следующий шаг — выразить благодарность Вселенной за то хорошее, что уже достигнуто. Важно ценить то, что есть, и прикладывать усилия, получая то, чего хочется.

Правила загадывания желаний на Крещение





Чем лаконичнее и четче будет сформулировано желание на Крещение Господне, тем выше вероятность получить желаемое. И не стоит ставить конкретные сроки или озвучивать конечные даты.

Важный момент: нужно не столь четко рассказать о том тайном желании, сколько его прочувствовать.

Представить себе в мельчайших деталях ту вещь или событие, что пока существуют только в мечтах.

Ощутить весь спектр эмоций, ту радость, наслаждение и эйфорию от обладания желаемым. Загадывать желание в реальном времени и без частички «не». Она потеряется в пространстве.

Потому негативные желания, вроде «Не хочу ходить на эту работу» правильнее заменить на следующую формулировку: «Я хожу на работу, которая доставляет мне удовольствие. У меня есть мудрый руководитель, дружный коллектив, перспектива карьерного роста».

В идеале продумать все. Где находится офис, чем туда можно добраться и даже форму стола и цвет своего стула не мешало бы «нарисовать» в воображении.

Особенности загадывания желания в ночь с 18 на 19 января





Все слова должны исходить от сердца, а не разума. Само желание чтобы никому не причинило вреда и было добрым и безобидным.

Задуманное пусть относится только к тому, кто о нем просит небеса. Не стоит хотеть того, что имеет отношение к третьим лицам.

Вариант: «Хочу, чтобы дети лучше учились, а муж больше зарабатывал!» не подходит для загадывания на Крещение.

Одиноким можно попросить встретить избранника, четко обрисовав как его внешний вид, так и личностные качества.

Не «Я хочу избавиться от одиночества!», а «Со мной любимый человек, добрый, заботливый и щедрый. Мы счастливы вместе!».

Еще один способ загадать желание — написать его на листе бумаги.

Нужно взять несколько небольших бумажек, и на каждой написать по одному желанию, включая заветное. Положить их вечером под подушку и отправляться спать.

Утром после пробуждения достать только один лист бумаги. Что на нем написано, то до конца года, скорее всего, и исполнится.