Какой праздник отмечает православная церковь 19 января 2023 года
Православные верующие 19 января отмечают один из самых великих церковных праздников Крещение Господне. В этот день они вспоминают значимое событие в христианском мире – Крещение Иисуса Христа в водах реки Иордан. Тогда же произошло и явление Пресвятой Троицы.
История Крещения Иисуса Христа
В Святых Писаниях описано событие, которое стало отправной точкой распространения христианства в мире – Крещение Иисуса Христа. Это произошло в начале I столетия, когда Иоанн Предтеча помогал людям принять веру в Господа и крестил их. За помощью к святому обратился и Иисус. Он был крещен в реке Иордан.
Как только прошел обряд омовения, на глазах толпы людей свершилось чудо – явление Святой Троицы. Небеса открылись – и перед народом появился Святой Дух в образе белого голубя, а с небес послышался голос Бога, который заявил о том, Иисус сын Его. Поэтому часто праздник Крещения величают Богоявлением.
Обычаи и традиции Крещения Господня
На Крещение Господне верующие христиане придерживаются трех главных обычаев – постятся, окунаются в проруби и освящают воду.
Накануне Крещения 18 января и в сам праздник стоит следовать строгому посту. Запрещается есть мясо и рыбу, а из сладостей разрешается только сочиво – пшеничная каша с медом и орехами.
Многие 19 января окунаются в проруби, как дань Иисусу Христу. Считается, кто на Крещение в ледяной воде искупается, тот смоет с себя все грехи. Но одного купания недостаточно. Обряд стоит совершать по правилам:
- перед тем, как войти в воду, необходимо прочесть «Отче наш»;
- перекреститься и трижды окунуться в воду с головой;
- после выхода из проруби вновь перекреститься;
- купаться желательно в белых длинных рубашках.
Не разрешается окунаться в прорубь детям, беременным женщинам и людям, которые имеют проблемы со здоровьем. После купания необходимо вытереться, надеть теплые вещи и выпить горячего чая. Запрещается согреваться алкогольными напитками.
Во всех православных храмах и церквях на Крещение проходит обряд освящения воды. Каждый желающий может прийти в храм после проведения ритуала и набрать себе святыни. Желательно воду набирать в стеклянную и деревянную тару без этикеток и других надписей.
Святую воду нужно хранить возле икон или в темном месте. Ее можно пить небольшими глотками каждое утро натощак, чтобы быть здоровым. Рекомендуется святой водой умываться, использовать для ритуалов снятия порчи и очищения дома. Запрещается использовать для бытовых дел и приготовления пищи.
Что можно и что нельзя делать в праздник Крещение Господне
В праздник Крещение Господне запрещается:
- плакать и горевать, а то весь год придется слезы лить;
- устраивать шумные веселья, танцевать и петь;
- распивать алкогольные напитки;
- выяснять отношения с близкими, ссориться и скандалить;
- использовать в речи плохие грубые слова;
- убираться и заниматься рукоделием;
- гадать и проводить магические ритуалы.
Крещение Господне – светлый праздник, поэтому стоит его провести с таким же чувством на душе. В этот день можно помириться с людьми, с которыми давно в ссоре, а также крестить ребенка. Крещенный в этот день человек обязательно будет счастливым и успешным.