. Какой праздник отмечает православная церковь 19 января 2023 года
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Какой праздник отмечает православная церковь 19 января 2023 года

Какой праздник отмечает православная церковь 19 января 2023 года

Православные верующие 19 января отмечают один из самых великих церковных праздников Крещение Господне. В этот день они вспоминают значимое событие в христианском мире – Крещение Иисуса Христа в водах реки Иордан. Тогда же произошло и явление Пресвятой Троицы.

История Крещения Иисуса Христа

В Святых Писаниях описано событие, которое стало отправной точкой распространения христианства в мире – Крещение Иисуса Христа. Это произошло в начале I столетия, когда Иоанн Предтеча помогал людям принять веру в Господа и крестил их. За помощью к святому обратился и Иисус. Он был крещен в реке Иордан.


Как только прошел обряд омовения, на глазах толпы людей свершилось чудо – явление Святой Троицы. Небеса открылись – и перед народом появился Святой Дух в образе белого голубя, а с небес послышался голос Бога, который заявил о том, Иисус сын Его. Поэтому часто праздник Крещения величают Богоявлением.

Обычаи и традиции Крещения Господня

На Крещение Господне верующие христиане придерживаются трех главных обычаев – постятся, окунаются в проруби и освящают воду.


Накануне Крещения 18 января и в сам праздник стоит следовать строгому посту. Запрещается есть мясо и рыбу, а из сладостей разрешается только сочиво – пшеничная каша с медом и орехами.

Многие 19 января окунаются в проруби, как дань Иисусу Христу. Считается, кто на Крещение в ледяной воде искупается, тот смоет с себя все грехи. Но одного купания недостаточно. Обряд стоит совершать по правилам:

  • перед тем, как войти в воду, необходимо прочесть «Отче наш»;
  • перекреститься и трижды окунуться в воду с головой;
  • после выхода из проруби вновь перекреститься;
  • купаться желательно в белых длинных рубашках.

Не разрешается окунаться в прорубь детям, беременным женщинам и людям, которые имеют проблемы со здоровьем. После купания необходимо вытереться, надеть теплые вещи и выпить горячего чая. Запрещается согреваться алкогольными напитками.


Во всех православных храмах и церквях на Крещение проходит обряд освящения воды. Каждый желающий может прийти в храм после проведения ритуала и набрать себе святыни. Желательно воду набирать в стеклянную и деревянную тару без этикеток и других надписей.

Святую воду нужно хранить возле икон или в темном месте. Ее можно пить небольшими глотками каждое утро натощак, чтобы быть здоровым. Рекомендуется святой водой умываться, использовать для ритуалов снятия порчи и очищения дома. Запрещается использовать для бытовых дел и приготовления пищи.

Что можно и что нельзя делать в праздник Крещение Господне


В праздник Крещение Господне запрещается:

  • плакать и горевать, а то весь год придется слезы лить;
  • устраивать шумные веселья, танцевать и петь;
  • распивать алкогольные напитки;
  • выяснять отношения с близкими, ссориться и скандалить;
  • использовать в речи плохие грубые слова;
  • убираться и заниматься рукоделием;
  • гадать и проводить магические ритуалы.

Крещение Господне – светлый праздник, поэтому стоит его провести с таким же чувством на душе. В этот день можно помириться с людьми, с которыми давно в ссоре, а также крестить ребенка. Крещенный в этот день человек обязательно будет счастливым и успешным.

# Общество
По материалам: rsute

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