. Какой праздник отмечает православная церковь 19 января 2023 года

Православные верующие 19 января отмечают один из самых великих церковных праздников Крещение Господне. В этот день они вспоминают значимое событие в христианском мире – Крещение Иисуса Христа в водах реки Иордан. Тогда же произошло и явление Пресвятой Троицы.

История Крещения Иисуса Христа

В Святых Писаниях описано событие, которое стало отправной точкой распространения христианства в мире – Крещение Иисуса Христа. Это произошло в начале I столетия, когда Иоанн Предтеча помогал людям принять веру в Господа и крестил их. За помощью к святому обратился и Иисус. Он был крещен в реке Иордан.





Как только прошел обряд омовения, на глазах толпы людей свершилось чудо – явление Святой Троицы. Небеса открылись – и перед народом появился Святой Дух в образе белого голубя, а с небес послышался голос Бога, который заявил о том, Иисус сын Его. Поэтому часто праздник Крещения величают Богоявлением.

Обычаи и традиции Крещения Господня

На Крещение Господне верующие христиане придерживаются трех главных обычаев – постятся, окунаются в проруби и освящают воду.





Накануне Крещения 18 января и в сам праздник стоит следовать строгому посту. Запрещается есть мясо и рыбу, а из сладостей разрешается только сочиво – пшеничная каша с медом и орехами.

Многие 19 января окунаются в проруби, как дань Иисусу Христу. Считается, кто на Крещение в ледяной воде искупается, тот смоет с себя все грехи. Но одного купания недостаточно. Обряд стоит совершать по правилам:

перед тем, как войти в воду, необходимо прочесть «Отче наш»;

перекреститься и трижды окунуться в воду с головой;

после выхода из проруби вновь перекреститься;

купаться желательно в белых длинных рубашках.

Не разрешается окунаться в прорубь детям, беременным женщинам и людям, которые имеют проблемы со здоровьем. После купания необходимо вытереться, надеть теплые вещи и выпить горячего чая. Запрещается согреваться алкогольными напитками.





Во всех православных храмах и церквях на Крещение проходит обряд освящения воды. Каждый желающий может прийти в храм после проведения ритуала и набрать себе святыни. Желательно воду набирать в стеклянную и деревянную тару без этикеток и других надписей.

Святую воду нужно хранить возле икон или в темном месте. Ее можно пить небольшими глотками каждое утро натощак, чтобы быть здоровым. Рекомендуется святой водой умываться, использовать для ритуалов снятия порчи и очищения дома. Запрещается использовать для бытовых дел и приготовления пищи.

Что можно и что нельзя делать в праздник Крещение Господне





В праздник Крещение Господне запрещается:

плакать и горевать, а то весь год придется слезы лить;

устраивать шумные веселья, танцевать и петь;

распивать алкогольные напитки;

выяснять отношения с близкими, ссориться и скандалить;

использовать в речи плохие грубые слова;

убираться и заниматься рукоделием;

гадать и проводить магические ритуалы.

Крещение Господне – светлый праздник, поэтому стоит его провести с таким же чувством на душе. В этот день можно помириться с людьми, с которыми давно в ссоре, а также крестить ребенка. Крещенный в этот день человек обязательно будет счастливым и успешным.