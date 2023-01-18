. Климов объяснит, как избавить мировую экономику от «долларовой иглы»
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Климов объяснит, как избавить мировую экономику от «долларовой иглы»

Климов объяснит, как избавить мировую экономику от «долларовой иглы»

18 января в пресс-центре «Парламентской газеты» пройдет видеоинтервью с заместителем председателя Комитета Совета Федерации по международным делам, председателем Комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ Андреем Климовым «Когда ЕС устанет от нагнетания антироссийской истерии?». В ходе мероприятия сенатор, в частности, расскажет, как бороться с современными практиками неоколониализма со стороны Запада.

Кроме того, парламентарий расскажет, почему ЕС приостановил разработку 10-го пакета санкций против России; за счет чего США удается сохранять свою политико-экономическую систему и что может стать препятствием в ее реализации; как избавить мировую экономику от «долларовой иглы»; как сохранить политическую стабильность в обществе на фоне усиленной вербовки Запада в среде недавней эмиграции; каковы планы деятельности Комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ в 2023 году.

Мероприятие начнется в 11:00. Трансляцию можно будет посмотреть на сайте «Парламентской газеты» или в группе издания в соцсети «ВКонтакте». Онлайн- и видеовопросы можно присылать по адресу: press-center@pnp.ru

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По материалам: pnp.ru

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