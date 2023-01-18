. Константин Ивлев оскорбил женщин

Шеф-повар Константин Ивлев жестко рассказал о женщинах. Не так давно Константин Ивлев оскандалился, заявив, что полностью оправдывает работниц секс-индустрии, за что получил тонну хейта. На этот раз главный шеф страны задел представительниц ресторанного бизнеса. По мнению Ивлева, шефам женского пола на кухне не место. «Это все-таки очень сложные женщины, потому что они яркие, у них висят два больших яйца. И чтобы быть в гармонии с жизнью, им надо найти мужчину, у которого яйца еще больше. Как правило, они такого сделать не могут. Дома, да, это женщины, а в профессиональном мире — мужики, потому что мы работаем по 15-17-20 часов в день. Женщина, конечно, может это сделать, но она офигеет, бревном будет, что с ней делать потом? А мужик виагрочки бахнет, мед с орехами — и все зашибись», — делился 49-летний Константин в YouTube-шоу «Георгий за кадром». После этого ресторатор пришел на съемки к рэперу Басте, где пообщался со зрителями. Один из гостей попросил его рассказать о показателях плохого ресторана, и Ивлев принялся перечислять.«Первый — когда при входе грязь, бычки и тому подобное. Перед тем, как открыть двери заведения, окиньте пространство взором — что вы увидите? Если там будет грязь, можно даже не заходить. Второй показатель — если пахнет кухней. Все! Значит, здесь работают мудаки, которые вообще не уважают никого и ничего. Они деньги все пропили вместо того, чтобы сделать вытяжку», — отрезал он в программе «Вопрос ребром». Затем Константин перешел к персоналу. «Третий — это когда к тебе подходит страшная хостес! Либо администратор страшный человек! В пустом зале еще задает вопрос: «А вы столик резервировали?». Мало того, что она страшная, она, сука, и тупая еще», — добавил шеф. К слову, несколько месяцев назад бизнесмен сделал признание, разозлившее общественность. «Я бы проституцию легализовал. К проституткам уважительно отношусь, но не хожу к ним. Жил в Европе и знаю, что в Германии и других европейских странах проституция узаконена. Это нормальная профессия. У них есть профсоюзы, они сдают анализы. Если человек решил потрахаться, а у жены — суки и дуры вечно голова болит. Что ему делать? С ума же сойдешь. Мозоли натрешь. Можно пойти и за свои кровные влупить кому-нибудь. А что нет-то? Вместо того, чтобы тыркать-пыркать непонятно что», — отмечал он в AGENTSHOW 3.0.