. Константин Ивлев рассказал о своем самом не удачном блюде

Шеф-повар Константин Ивлев признался в своем кулинарном провале. Знаменитый повар добавил не тот ингредиент. В новом интервью известного шеф-повара Константина Ивлева спросили, были ли в его карьере случаи, когда он попробовал собственное блюдо и удивился тому, какая гадость получилась. 49-летний кулинар ответил, что подобное было всего один раз, причем недавно. «Не поверите, я готовил безе и не знаю, по какой воле случая вместо сахара «бахнул» порцию соли. Я еще так удивлялся долго: «Че не поднимается ничего, а?» И вот какая-то оплеуха получилась… Значит, невкусно было. Но красочно и весело», — рассказал шеф в YouTube-шоу «Вопрос ребром».«Но вообще это всего лишь один раз в жизни. Я умею готовить, у меня руки нормально заточены». Ивлева также спросили, что бы он заказал себе на последний ужин. Повар ответил, что хотел бы увидеть на тарелке перед смертью кусок краковской колбасы, мягкий бородинский хлеб, хрустящий соленый огурец, пару перьев зеленого лука, соль и 250 граммов холодной водки.