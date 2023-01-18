. Константин Ивлев рассказал о своем самом не удачном блюде
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Константин Ивлев рассказал о своем самом не удачном блюде

Константин Ивлев рассказал о своем самом не удачном блюде
Шеф-повар Константин Ивлев признался в своем кулинарном провале.   Знаменитый повар добавил не тот ингредиент. В новом интервью известного шеф-повара Константина Ивлева спросили, были ли в его карьере случаи, когда он попробовал собственное блюдо и удивился тому, какая гадость получилась. 49-летний кулинар ответил, что подобное было всего один раз, причем недавно. «Не поверите, я готовил безе и не знаю, по какой воле случая вместо сахара «бахнул» порцию соли. Я еще так удивлялся долго: «Че не поднимается ничего, а?» И вот какая-то оплеуха получилась… Значит, невкусно было. Но красочно и весело», — рассказал шеф в YouTube-шоу «Вопрос ребром».
«Но вообще это всего лишь один раз в жизни. Я умею готовить, у меня руки нормально заточены». Ивлева также спросили, что бы он заказал себе на последний ужин. Повар ответил, что хотел бы увидеть на тарелке перед смертью кусок краковской колбасы, мягкий бородинский хлеб, хрустящий соленый огурец, пару перьев зеленого лука, соль и 250 граммов холодной водки.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

Последние новости

4 заговора, чтобы начать день удачно
4 заговора, чтобы начать день удачно
В России задумались о снятии запрета на работу филиалов иностранных банков
В России задумались о снятии запрета на работу филиалов иностранных
Семен Слепаков решил вернуться в Россию
Семен Слепаков решил вернуться в Россию
Монеточка решила распрощаться с Россией
Монеточка решила распрощаться с Россией
Алла Пугачева насмешила народ
Алла Пугачева насмешила народ
Константин Ивлев рассказал о своем самом не удачном блюде
Константин Ивлев рассказал о своем самом не удачном блюде
Тина Канделаки рассказала о суррогатном материнстве
Тина Канделаки рассказала о суррогатном материнстве
Небензя обвинил Киев во взрыве в Днепропетровске
Небензя обвинил Киев во взрыве в Днепропетровске
Магазины Fix Price открылись в Монголии
Магазины Fix Price открылись в Монголии
Суд приговорил ангарчанина к двум годам колонии за разглашение коммерческой тайны
Суд приговорил ангарчанина к двум годам колонии за разглашение
В ГД поступила инициатива о конфискации имущества иноагентов в доход государства
В ГД поступила инициатива о конфискации имущества иноагентов в доход
Дата начала Китайского Нового года 2023, как его отмечают в Поднебесной
Дата начала Китайского Нового года 2023, как его отмечают в

Топ на сегодня

Michael Kors отказался поставлять товар в Россию
Michael Kors отказался поставлять товар в Россию
Вероятность возвращения курса биткоина к 70 тысячам долларов оценили
Вероятность возвращения курса биткоина к 70 тысячам долларов оценили
Знаменитые актрисы с необычной внешностью: фото
Знаменитые актрисы с необычной внешностью: фото
Рост цен в европейской стране достиг рекорда
Рост цен в европейской стране достиг рекорда
Иран высказался о совместном производстве автомобилей с Россией
Иран высказался о совместном производстве автомобилей с Россией

Еще по теме

Константин Ивлев угодил в ДТП
Популярный шеф-повар России высказался о своем образе на экране
Популярный телеведущий раскрыл подробности развода
Жена Константин Ивлев рассказала о пластике