. Крещение Господне 19 января 2023 года: история праздника, красивые открытки и стихи
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Крещение Господне 19 января 2023 года: история праздника, красивые открытки и стихи

Крещение Господне 19 января 2023 года: история праздника, красивые открытки и стихи

19 января христиане празднуют одно из главных церковных торжеств Крещение Господне. В этот день люди могут смыть с себя все плохое, зарядиться позитивом и Господним благословением на целый год. Можно поздравить своих близких с этим праздником красивой открыткой или стихом.

Поздравления в стихах и красивые открытки с Крещением Господним 19 января

На Крещение, мой дружок,

Не забудь про холодок,

Потеплее одевайся,

За водичкой отправляйся.

Все грехи свои возьми

В прорубь тихо окуни,

Чтобы чистой, без греха

Стала жизнь твоя легка.


***

Пусть здоровье крепчает, как крещенский мороз,

И душа расцветает букетами роз!

Будет бодрым и смелым, веселым настрой,

И удача бурлит полноводной рекой!

Будет твердой вершиной душа для соблазнов,

Чтобы ангел хранил от печалей и сглаза,

Чтоб ушли далеко все пустые сомненья

И берег тебя Бог в День святого Крещенья!


***

Крещенье, стужа, минус двадцать два!

Я ж лезу в прорубь смело, при народе.

Но не молитвы светлые слова,

А нецензурные слова на ум приходит!

Друзья стоят и пар пускают ртом,

И тоже обещают искупаться,

Но не сейчас, а как-нибудь потом,

Когда вода дойдет, в плюс двадцать.


***

К нам пришла пора Крещенья,

Скинь одежду — и вперед!

От грехов твоих прощение

Только прорубь принесет.

Ни одной ногой, ни парой,

Окунайся с головой,

Чтобы организм трухлявый

Бодрый стал и молодой!

Крещение Господне 19 января: история праздника

Христиане в четверг, 19 января 2023 года, празднуют Крещение Господне или, как еще называют этот день, Богоявление. Этот церковный праздник считается одним из древнейших в христианском мире.


Праздник Богоявления связывают с жизнью Иисуса Христа на Земле. Его чтили еще во времена апостолов. Только тогда он имел другое название и звучал как «праздник Света». Среди христиан ходит поверье, что именно в этот день Иисус спускается к людям, дарит миру благодатность и «неприступный свет».

В легенде о жизни Иисуса Христа говорится, что он прошел крещение в возрасте 30 лет. Во время таинства к нему сошел Святой Дух, который обрел вид голубя. Иисус получил дар прощать грехи людские через крещение.


Когда сын Божий прошел крещение, он отошел от жизни людской в пустыню. Там он прошел через голодание, а также подвергался искушению от беса. Спасителя не сломил лукавый, он остался с крепкой верой. После этого началась главная миссия Иисуса Христа на земле.

На сегодняшний день точные координаты места крещения Христа не известны. Всему виной временное изменение русла реки Иордан. Возможно, сейчас на этом месте находится суша.

# Общество
По материалам: rsute

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