. Кто может болеть при сохранении заработной платы

Эксперт рассказал, когда можно болеть, чтобы получить всю зарплату. Если вы заболели, конечно, лучше остаться дома, чтобы не заражать коллег и не подвергать организм риску осложнений. Но как быть с зарплатой? Мало кому хочется из-за болезни получить меньше денег. Юрист Светлана Краснянская объяснила, кому не стоит об этом волноваться. По словам эксперта, в этом году максимальная сумма выплаты по больничному увеличена до 2 736,9 рублей в день. Хотя реальная сумма будет зависеть от стража и размера заработной платы. Так, больничный оплачивается в размере 100% от ежемесячного вознаграждения при стаже более восьми лет. Правда, потолок тоже есть, и он составляет 83 204 рубля. Если вы зарабатываете больше, — увы, на всю сумму рассчитывать не стоит. При стаже от пяти до восьми лет, выплачивают 80% от зарплаты, но не более 66 564 рубля, менее пяти лет — только 60% с лимитом в 49 932 рублей. Но тут главное, быть трудоустроенным официально и получать деньги полностью в белую. «Нередки случаи, когда работник получает «серую» зарплату или работает неофициально и не может подтвердить свой доход за два предыдущих года или его средний доход ниже минимального размера оплаты труда (МРОТ), тогда ему положено пособие исходя из того МРОТ, который будет действовать в его регионе в периоды нетрудоспособности», — заявила эксперт, ее процитировало агентство «Прайм». Если болеют дошкольники, и родителям приходится брать больничный, то он оплачивается всегда по полной. В случае, когда захворал школьник до 15 лет, маме или папе также заплатят 100% зарплаты, но только первые 10 дней, остальные — 50%. С детьми до семи лет можно сидеть до 60 дней с общими заболеваниями и до 90 дней с болезнями из специального перечня. Ранее сообщалось о других тонкостях в оплате листков нетрудоспособности. Так, с 2023 году больничный будут компенсировать гражданам, с которыми оформлен договор ГПХ, договор авторского заказа и др.