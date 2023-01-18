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Кто может болеть при сохранении заработной платы

Кто может болеть при сохранении заработной платы
Эксперт рассказал, когда можно болеть, чтобы получить всю зарплату. Если вы заболели, конечно, лучше остаться дома, чтобы не заражать коллег и не подвергать организм риску осложнений. Но как быть с зарплатой? Мало кому хочется из-за болезни получить меньше денег. Юрист Светлана Краснянская объяснила, кому не стоит об этом волноваться.  По словам эксперта, в этом году максимальная сумма выплаты по больничному увеличена до 2 736,9 рублей в день. Хотя реальная сумма будет зависеть от стража и размера заработной платы. Так, больничный оплачивается в размере 100% от ежемесячного вознаграждения при стаже более восьми лет. Правда, потолок тоже есть, и он составляет 83 204 рубля. Если вы зарабатываете больше, — увы, на всю сумму рассчитывать не стоит. При стаже от пяти до восьми лет, выплачивают 80% от зарплаты, но не более 66 564 рубля, менее пяти лет — только 60% с лимитом в 49 932 рублей. Но тут главное, быть трудоустроенным официально и получать деньги полностью в белую.   «Нередки случаи, когда работник получает «серую» зарплату или работает неофициально и не может подтвердить свой доход за два предыдущих года или его средний доход ниже минимального размера оплаты труда (МРОТ), тогда ему положено пособие исходя из того МРОТ, который будет действовать в его регионе в периоды нетрудоспособности», — заявила эксперт, ее процитировало агентство «Прайм». Если болеют дошкольники, и родителям приходится брать больничный, то он оплачивается всегда по полной. В случае, когда захворал школьник до 15 лет, маме или папе также заплатят 100% зарплаты, но только первые 10 дней, остальные — 50%. С детьми до семи лет можно сидеть до 60 дней с общими заболеваниями и до 90 дней с болезнями из специального перечня.  Ранее сообщалось о других тонкостях в оплате листков нетрудоспособности. Так, с 2023 году больничный будут компенсировать гражданам, с которыми оформлен договор ГПХ, договор авторского заказа и др.  
# Общество / Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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