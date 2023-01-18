. Лариса Удовиченко попала в больницу с тяжелой травмой
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Лариса Удовиченко попала в больницу с тяжелой травмой

Лариса Удовиченко попала в больницу с тяжелой травмой
67-летняя актриса Лариса Удовиченко  повредила спину на съемках. Появились тревожные новости о здоровье  Ларисы Удовиченко, которая, к большому разочарованию поклонников, не вышла на сцену в антрепризных спектаклях в Санкт-Петербурге и Петрозаводске. Зрители забили тревогу — и организаторы гастролей были вынуждены сделать официальное заявление: они сообщили, что артистку госпитализировали в Москве с тяжелой травмой, поэтому она не приехала в Петрозаводск и не поедет в Великий Новгород. «С большим сожалением сообщаем, что Лариса Удовиченко попала в больницу с переломом позвоночника»,  — гласит объявление на сайте, где продаются билеты на постановку с участием Удовиченко. Актриса на связь с публикой не выходила, однако одна из ее подруг, пожелавшая не называть своего имени, рассказала, что знаменитость повредила спину на съемках и теперь находится в обездвиженном состоянии.
«Ларочка это скрывает, но до марта точно не будет работать — ни в театре, ни в кино, нигде. На съемках вроде как неудачно упала. И получила компрессионный перелом позвоночника. Что в ее, прямо скажем, почтенном возрасте очень опасно», — сокрушается знакомая актрисы. В какой именно больнице лежит Удовиченко, не сообщается, но известно, что лечение ей предстоит долгое и сложное. Артистке придется носить специальный фиксирующий корсет, пить обезболивающие препараты и существенно ограничить двигательную активность. «Думаю, Ларисе Ивановне проводят специальные процедуры. Например, вертебропластику. Это когда непосредственно в кость позвонка вводят специальный цементный материал. Он быстро затвердевает. Или делают кифопластику — надувают баллон внутри разрушенного тела позвонка. Обе процедуры хорошо снимают боль. И показаны пожилым пациентам. Даже с плохим общим состоянием», рассказал кандидат медицинских наук, хирург Андрей Гордеев в беседе с «ЭГ».
# Общество / Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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