. Лариса Удовиченко попала в больницу с тяжелой травмой

67-летняя актриса Лариса Удовиченко повредила спину на съемках. Появились тревожные новости о здоровье Ларисы Удовиченко, которая, к большому разочарованию поклонников, не вышла на сцену в антрепризных спектаклях в Санкт-Петербурге и Петрозаводске. Зрители забили тревогу — и организаторы гастролей были вынуждены сделать официальное заявление: они сообщили, что артистку госпитализировали в Москве с тяжелой травмой, поэтому она не приехала в Петрозаводск и не поедет в Великий Новгород. «С большим сожалением сообщаем, что Лариса Удовиченко попала в больницу с переломом позвоночника», — гласит объявление на сайте, где продаются билеты на постановку с участием Удовиченко. Актриса на связь с публикой не выходила, однако одна из ее подруг, пожелавшая не называть своего имени, рассказала, что знаменитость повредила спину на съемках и теперь находится в обездвиженном состоянии.«Ларочка это скрывает, но до марта точно не будет работать — ни в театре, ни в кино, нигде. На съемках вроде как неудачно упала. И получила компрессионный перелом позвоночника. Что в ее, прямо скажем, почтенном возрасте очень опасно», — сокрушается знакомая актрисы. В какой именно больнице лежит Удовиченко, не сообщается, но известно, что лечение ей предстоит долгое и сложное. Артистке придется носить специальный фиксирующий корсет, пить обезболивающие препараты и существенно ограничить двигательную активность. «Думаю, Ларисе Ивановне проводят специальные процедуры. Например, вертебропластику. Это когда непосредственно в кость позвонка вводят специальный цементный материал. Он быстро затвердевает. Или делают кифопластику — надувают баллон внутри разрушенного тела позвонка. Обе процедуры хорошо снимают боль. И показаны пожилым пациентам. Даже с плохим общим состоянием», рассказал кандидат медицинских наук, хирург Андрей Гордеев в беседе с «ЭГ».