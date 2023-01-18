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Лавров заявил, что Запад создает антироссийские блоки в Азиатско-Тихоокеанском регионе

Лавров заявил, что Запад создает антироссийские блоки в Азиатско-Тихоокеанском регионе

Министр иностранных дел России Сергей Лавров указал на попытки западных стран создать антироссийские блоки в странах Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР). Создаваемая архитектура также направлена против Китая, отметил глава МИЖД на итоговой ежегодной пресс-конференции, передает ТАСС.

Так, по словам министра Западом последовательно разрушаются механизмы и форматы сотрудничества в рамках Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) и создаются военные блоки.

«Ярчайший пример — AUKUS, англосаксонский блок в Азии, созданный США, Британией и Австралией, — сказал министр. —  В этот блок активно втягивают Японию, и недавний визит премьер-министра Кисиды в Вашингтон завершился подтверждением этого курса». 

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По материалам: pnp.ru

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