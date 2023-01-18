. Лера Кудрявцева с матом бросилась защищать Оскара Кучеру

Ведущая Лера Кудрявцева встала на защиту коллеги. Недавно Оскар Кучера дал резонансное интервью Юрию Дудю, после которого полились сотни гневных отзывов. Многие люди набросились на актера, не давшего, по их мнению, внятных аргументов по поводу спецоперации, в защиту которой он выступает. *Юрий Дудь признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 15.04.2022. Как только Юрий опубликовал ролик, Оскар поделился опасениями из-за неверного толкования его посыла. «Вышло мое интервью с Дудем. Говорили 4 с половиной часа. Не знаю, что Юра нарежет… Но надеюсь, что смысл сохранит… Было непросто. Напишу, зачем я согласился. Не за деньги. Ни одной копейки я не получил, да и не платит Дудь никому. Потому что помимо либерально настроенных товарищей, которым стыдно, что они русские, должно звучать и иное мнение», — писал в личном Telegram-канале. Однако это не спасло телеведущего от серьезного хейта. Подписчики журналиста раскритиковали его гостя, не скупясь в оскорблениях. Это сильно задело давнюю знакомую и коллегу Кучеры Леру Кудрявцеву.«Послушав это интервью, понимаю обе стороны. Не хочу писать то, что многие написали. Хочу поддержать Оскара. Ибо свой, ибо наш, ибо патриот. А теперь вопрос к комментаторам и нашим желтым пабликам. Вы какого хера топите своих? У вас дохера патриотов актеров, которые «пытаются», как могут высказать иную точку зрения? Вы какого хера в условиях СВО не поддерживаете таких людей, а втаптываете?» — возмутилась звезда в личном блоге. «Да пофиг, что не получилось что-то донести, четко, с фактами. Мы до сих пор пытаемся все вместе разобраться во всем, что происходит. До сих пор! Заткнитесь или поддерживайте! Если живете в России и любите свою страну, поддерживайте наших. А после разберемся, как говорится…» — выпалила блондинка. Впрочем, поклонники артиста оценили его стойкость и посоветовали не обращать внимания на ненавистников. «Ваша позиция очень близка и касаемо СВО, и касаемо традиционных семейных ценностей»; «Респект Вам, Оскар. Думаю, это было непросто», «Во-первых, хочется верить, что вам хватило проницательности, и вы записали полностью интервью. Во-вторых, признаться по правде, непонятно, зачем с персонажами, подобных Дудю, вообще иметь дело», — написали они.