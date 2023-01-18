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Летчик назвал вероятную причину падения вертолета под Киевом

Летчик назвал вероятную причину падения вертолета под КиевомЛетчик Красноперов: причиной падения вертолета в Броварах могла стать неопытность экипажа

Вероятной причиной падения французского вертолета Eurocopter EC225 LP Super Puma в Броварах Киевской области могла стать неопытность экипажа. Об этом заявил летчик-инструктор, майор ВВС Андрей Красноперов, чьи слова приводят «Известия» в своем Telegram-канале.

Он пояснил, что вертолет летел на предельно малой небезопасной высоте. На пути воздушного судна, добавил он, могло возникнуть какое-либо препятствие.

«Они боялись подниматься выше, поскольку их бы сразу увидели наши радары. Небо Украины мы закрыли для полетов всех самолетов, кроме наших. Любой самолет или вертолет, который поднялся, для нас — это цель», — объяснил военнослужащий.

Ранее кабмин Украины подтвердил гибель главы МВД республики Дениса Монастырского, его заместителя Евгения Енина, а также госсекретаря ведомства Юрия Лубковича в авиакатастрофе под Киевом.

Падение вертолета в Броварах произошло утром 18 января. Как рассказали в офисе президента Украины, руководство МВД страны направлялось в одну из «горячих точек». По последним данным Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, в результате происшествия погибли 14 человек, один из которых — ребенок, пострадали 25 жителей, в их числе 11 детей. Поисково-спасательные работы на месте крушения завершены.

# Россия
По материалам: lenta.ru

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