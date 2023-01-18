. Лолита Милявская воссоединилась с дочерью в юбилей своей мамы

Певица Лолита Милявская приехала к родным в Болгарию для празднования 80-летия своей мамы. Лолита Милявская поделилась кадрами ужина в кругу семьи. Накануне она встретилась со своей мамой Аллой и «особенной» дочерью Евой, которым она еще весной помогла переехать в Болгарию. 59-летняя певица не просто так полностью освободила от работы несколько дней. Она воссоединилась с семьей ради празднования юбилея своей матери. Артистка трогательно прокомментировала долгожданную встречу. Она сделала комплимент нестареющей имениннице и дочке, которая не хотела выпускать из объятий свою знаменитую маму.«Моя дочечка рядом✌️❤️❤️❤️❤️ Маме завтра 80!! Она Такая!!! В Ней Столько Всего!! А я только сейчас понимаю!», - написала Лолита в Телеграм-канале. Фанаты восхищаются тем, какая певица нежная и любящая мать. Не секрет, что материнство Милявской никогда не было простым. Когда Ева была еще маленькой, врачи подозревали, что она страдает аутизмом. Только пару лет назад артистка узнала точный диагноз дочери. Оказалось, что проблемы наследницы звезды связаны с синдромом Аспергера. Кстати, буквально на днях Милявская призналась, что у неё есть два паспорта. Еще в конце 70-х годов Лолита оформила себе израильское гражданство, так как её отец прожил там свои последние годы. Благодаря даркону она может спокойно выезжать из России и путешествовать по Европе, без необходимости оформлять визы.