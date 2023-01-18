. Маму Владимира Путина лишили еды

Президент РФ Владимир Путин поделился подробностями личной трагедии. Президент России Владимир Путин посетил выставку, посвященную блокадному Ленинграду. Во время этого визита глава государства вспомнил о тяжелом прошлом родителей. Путин признался, что его семья не понаслышке знает о карточной системе. «У мамы выбили карточки из рук. Она подошла получать хлеб, кто-то ударил по руке и убежал», — рассказал 70-летний Владимир Владимирович на выставке. Помимо всего прочего, Владимир Путин встретился с ветеранами ВОВ и жителями блокадного Ленинграда. «Прежде всего хочу обратиться к ветеранам, поздравить вас со знаменательным событием, с юбилеем — 80-летием прорыва блокады Ленинграда. Это для всех нас большое событие. Не только для ленинградцев, не только для города и уж тем более не только для героических защитников и жителей блокадного Ленинграда, а для всей страны. Это событие большое, исторического масштаба», — отметил президент России.Владимир Владимирович от души поблагодарил тех, кто в те нелегкие времена оказывал посильную поддержку населению. «Только сейчас мы с руководством города поговорили о том, что и как происходило в эти тяжелейшие месяцы обороны Ленинграда, каким героизмом отличались его защитники и что сделали жители блокадного Ленинграда для победы над врагом. Все это навсегда останется в памяти народа нашей страны, и мы в свою очередь должны передавать будущим поколениям эти сведения, эти страницы нашей истории, чтобы это навсегда осталось в народной памяти», — подчеркнул он. По поводу данной поездки президента ходили самые разные слухи. В Сети то и дело ожидали, якобы Путин объявит что-то важное о ходе специальной военной операции или даже о… новой волне частичной мобилизации. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков прокомментировал данную информацию, призвав в очередной раз не верить сплетням. «Это все слухи. Не слушайте их», — резюмировал Песков в беседе с «Осторожно Media».