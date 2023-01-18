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Маму Владимира Путина лишили еды

Маму Владимира Путина лишили еды
Президент РФ Владимир Путин поделился подробностями личной трагедии. Президент России Владимир Путин посетил выставку, посвященную блокадному Ленинграду. Во время этого визита глава государства вспомнил о тяжелом прошлом родителей. Путин признался, что его семья не понаслышке знает о карточной системе. «У мамы выбили карточки из рук. Она подошла получать хлеб, кто-то ударил по руке и убежал», — рассказал 70-летний Владимир Владимирович на выставке. Помимо всего прочего, Владимир Путин встретился с ветеранами ВОВ и жителями блокадного Ленинграда. «Прежде всего хочу обратиться к ветеранам, поздравить вас со знаменательным событием, с юбилеем — 80-летием прорыва блокады Ленинграда. Это для всех нас большое событие. Не только для ленинградцев, не только для города и уж тем более не только для героических защитников и жителей блокадного Ленинграда, а для всей страны. Это событие большое, исторического масштаба», — отметил президент России.
Владимир Владимирович от души поблагодарил тех, кто в те нелегкие времена оказывал посильную поддержку населению. «Только сейчас мы с руководством города поговорили о том, что и как происходило в эти тяжелейшие месяцы обороны Ленинграда, каким героизмом отличались его защитники и что сделали жители блокадного Ленинграда для победы над врагом. Все это навсегда останется в памяти народа нашей страны, и мы в свою очередь должны передавать будущим поколениям эти сведения, эти страницы нашей истории, чтобы это навсегда осталось в народной памяти», — подчеркнул он. По поводу данной поездки президента ходили самые разные слухи. В Сети то и дело ожидали, якобы Путин объявит что-то важное о ходе специальной военной операции или даже о… новой волне частичной мобилизации. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков прокомментировал данную информацию, призвав в очередной раз не верить сплетням. «Это все слухи. Не слушайте их», — резюмировал Песков в беседе с «Осторожно Media».
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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