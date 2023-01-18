. Mars захотела продать завод в Подмосковье

«Ъ»: компания Mars захотела продать завод соусов в Подмосковье

Американская компания Mars захотела продать завод соусов в подмосковных Луховицах. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.

Портфель брендов крупного производителя кондитерских изделий включает Mars, Snickers, Milky Way, Bounty, Twix, Skittles, M&M’s, Orbit, Pedigree, Whiskas. Отмечается, что завод в Луховицах первоначально выпускал супы под брендом «Гурмания», однако в 2010 году продукт было решено вывести с рынка, а завод перешел на производство соусов Dolmio и Ben’s Original.

По информации газеты, комплекс не смог обеспечить желаемых объемов продаж и прибыли, несмотря на то, что производит 20 тысяч тонн соусов в год. Сейчас актив оценивается продавцом в 370 миллионов рублей, однако собеседники издания посчитали цену завышенной. Основатель ГК «Дядя Ваня» Тигран Телунц заявил, что для его группы завод не представляет интереса, так как компания развивает собственные площадки.

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