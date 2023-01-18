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Mars захотела продать завод в Подмосковье

Mars захотела продать завод в Подмосковье«Ъ»: компания Mars захотела продать завод соусов в Подмосковье

Американская компания Mars захотела продать завод соусов в подмосковных Луховицах. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.

Портфель брендов крупного производителя кондитерских изделий включает Mars, Snickers, Milky Way, Bounty, Twix, Skittles, M&M’s, Orbit, Pedigree, Whiskas. Отмечается, что завод в Луховицах первоначально выпускал супы под брендом «Гурмания», однако в 2010 году продукт было решено вывести с рынка, а завод перешел на производство соусов Dolmio и Ben’s Original.

По информации газеты, комплекс не смог обеспечить желаемых объемов продаж и прибыли, несмотря на то, что производит 20 тысяч тонн соусов в год. Сейчас актив оценивается продавцом в 370 миллионов рублей, однако собеседники издания посчитали цену завышенной. Основатель ГК «Дядя Ваня» Тигран Телунц заявил, что для его группы завод не представляет интереса, так как компания развивает собственные площадки.

Ранее производители йогуртов в России предупредили о риске нехватки модифицированных крахмалов, которые используются в качестве загустителей. Как уточнил источник в среде производителей молочных продуктов, нехватка может коснуться кукурузных крахмалов, которые добавляют в пудинги и йогурты.

# Экономика
По материалам: lenta.ru

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