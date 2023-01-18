. Мать четверых детей из Нижнеудинска пожаловалась в ОНФ на условия проживания в аварийном бараке
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Мать четверых детей из Нижнеудинска пожаловалась в ОНФ на условия проживания в аварийном бараке

Мать четверых детей из Нижнеудинска пожаловалась в ОНФ на условия проживания в аварийном бараке

На прямом эфире Народного фронта жительница Нижнеудинска пожаловалась на ненадлежащие условия проживания. Вместе с четырьмя малолетними детьми она живет в бараке, который был признан аварийным в 2020 году. Женщина отмечает, что уже обращалась по этому вопросу к местным властям: «администрация мне ответила, что в 2020 году дом признали аварийным, и до 2027 года нас должны расселить».

По факту халатности должностных лиц администрации города возбудили уголовное дело, сообщает пресс-служба СУ СК россии по Иркутской области. Сейчас следователи проводят расследование уголовного дела: допрашивают собственника жилья, должностных лиц администрации города.

Нижнеудинская межрайонная прокуратура организовала проверку и контролирует расследование уголовного дела. Прокуратура оценит исполнение жилищного и иного законодательства. По итогам проверки при наличии оснований примут меры прокурорского реагирования.



Фрагмент прямого эфира Народного фронта
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По материалам: irk

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