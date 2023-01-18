. Минобороны РФ: в Запорожской области сбили украинскую баллистическую ракету «Точка-У»

В Минобороны России рассказали о ходе специальной военной операции. На Купянском направлении артиллерией Западного военного округа нанесли огневое поражение подразделениям 14-й, 92-й механизированных бригад ВСУ и 103-й бригады территориальной обороны в районах населенных пунктов Двуречная, Тимковка, Ивановка Харьковской области и Новоселовское ЛНР.

Кроме того, в районе населенного пункта Лиман Первый Харьковской области уничтожили украинскую диверсионно-разведывательная группу. Общие потери противника составили более 50 украинских военнослужащих, один танк, две боевые машины пехоты и два пикапа. На Красно-Лиманском направлении в результате активных действий мотострелковых подразделений и огня артиллерии Центрального военного округа по скоплениям живой силы и техники 71-й егерской, 80-й и 95-й десантно-штурмовых бригад ВСУ, а также 15-го полка национальной гвардии в районах населенных пунктов Григоровка, Серебрянка ДНР и западнее населенного пункта Червоная Диброва ЛНР уничтожили свыше 70 военнослужащих, три боевые бронированные машины и четыре автомобиля.

На Донецком направлении подразделения Южного военного округа во взаимодействии с подразделениями Воздушно-десантных войск продолжали наступательные действия. За сутки уничтожено более 60 украинских военнослужащих, один танк, три боевые бронированные машины и шесть автомобилей. На Южно-Донецком направлении артиллерийскими подразделениями Восточного военного округа и морской пехоты Тихоокеанского флота нанесли огневое поражение скоплениям живой силы и техники 61-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Золотая Нива и 108-й бригады территориальной обороны в районе населенного пункта Пречистовка ДНР.

Также, севернее населенных пунктов Левадное и Владимировка ДНР уничтожили две диверсионно-разведывательные группы ВСУ. Общие потери противника за сутки на данном направлении составили до 40 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины и три пикапа. Оперативно-тактическая авиация, ракетные войска и артиллерия группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации поразили склад ракетно-артиллерийского вооружения 114-й бригады территориальной обороны в районе населенного пункта Великий Бурлук Харьковской области, а также 82 артиллерийских подразделения на огневых позициях, живая сила и военная техника в 98-ми районах.

В ходе контрбатарейной борьбы уничтожили гаубицу «Краб» польского производства в районе населенного пункта Песчаное Харьковской области, самоходную гаубицу М109 «Паладин» производства США и боевую машину РСЗО «Град» в районе населенного пункта Лозовая Харьковской области, гаубицу Д-20 в районе населенного пункта Терны ДНР, две гаубицы «Гиацинт-Б» в районе населенных пунктов Марьинка и Орловка ДНР, две самоходные гаубицы «Акация» в районах населенных пунктов Невское ЛНР и Преображенка Запорожской области, а также пять гаубиц Д-30 в районах населенных пунктов Змиевка, Новокаиры Херсонской области, Софиевка ДНР и города Орехов Запорожской области.

Кроме того, уничтожили четыре радиолокационные станции контрбатарейной борьбы производства США, две станции AN/ТPQ-50 в районах населенных пунктов Мыловое и Дудчаны Херсонской области, одну радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы AN/ТPQ-36 в районе населенного пункта Угледар ДНР и одну американскую радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-48 в районе населенного пункта Сеньково Харьковской области.

Средства противовоздушной обороны за сутки уничтожили шесть украинских беспилотников в районах населенных пунктов Кременная ЛНР, Никольское и Петровское ДНР. Перехватили четырнадцать реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS и «Ольха» в районах населенных пунктов Уды Харьковской области, Смоляниново ЛНР, города Донецк и Харцызск ДНР. В районе населенного пункта Раденск Херсонской области сбили противорадиолокационную ракету HARM производства США. В районе города Бердянск Запорожской области сбили украинскую баллистическую ракету «Точка-У».

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 372 самолета, 200 вертолетов, 2891 беспилотный летательный аппарат, 401 зенитный ракетный комплекс, 7549 танков и других боевых бронированных машин, 984 боевые машины реактивных систем залпового огня, 3853 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 8081 единица специальной военной автомобильной техники.