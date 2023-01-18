. Мирослава Карпович рассказала о рукоприкладстве Павла Прилучного

Актриса Мирослава Карпович рассказала об отношениях с бывшим возлюбленным. Роман Павла Прилучного и звезды сериала «Папины дочки» стал темой для обсуждения в Rutube-шоу «Злые языки». Артисты давно расстались, но ведущая Виктория Боня решила выяснить подробности этих отношений. Бывшая участница «Дома-2» попросила соведущего Андрея Борисова позвонить Мирославе и узнать, поднимал ли на нее руку экс-возлюбленный. Чтобы разговорить Карпович, блогер представился агентом по подбору артистов, и заявил, что хочет пригласить ее на пробы. «Мы знаем, что у вас был опыт негативных отношений, абьюзивных, поэтому мы ищем актрис, которые смогут это перенести в сценарий. Вы сможете?» — начал разговор Борисов. Мирослава не поняла, при чем здесь ее личная жизнь. Она напомнила, что является актрисой и может сыграть хоть космонавта. Карпович также призналась, что никогда не была жертвой домашнего насилия.«На меня никто руку не поднимал, слава богу! Дай Боже, чтобы так было с каждой женщиной. У меня с этим всё в порядке. Извините, возможно, вы посчитаете меня грубой, но самое неприятное — отношение людей, которые не знают, что действительно происходит в моей жизни, их обсуждение в прессе... Павел — прекрасный человек. История не про него, а про народ. Люди верят в то, во что хотят, во что их заставляют верить», — разоткровенничалась артистка. Андрей сообщил Карпович, что Прилучного якобы рассматривают на главную мужскую роль абьюзера. Актриса сериала «В активном поиске» заверила, что готова работать с бывшим бойфрендом. «Мы с Пашей в хороших отношениях. Мы детей вместе воспитываем. Я дружу с его семьей», — рассказала Мирослава. Ранее она рассекретила новый роман.