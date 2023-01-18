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Монеточка решила распрощаться с Россией

Монеточка решила распрощаться с Россией
Певица Монеточка распрощалась со своей элитной недвижимостью в России.   Исполнительницы хита «Каждый раз» стала обладательницей квартиры в Москве в январе прошлого года. Елизавета приобрела апартаменты в историческом доме в Басманном районе за 20 миллионов рублей. Год спустя уроженка Екатеринбурга решила избавиться от когда-то желанного семейного гнезда. Теперь Монеточка продает его по более высокой цене – 30 млн рублей. Она успела сделать в квартире дизайнерский ремонт.  Соседи Елизаветы рассказали, что потенциальные покупатели регулярно и с интересом осматривают недвижимость. Риэлтор утверждает, что в случае «серьезных намерений» есть возможность всё обсудить с владельцами по видеосвязи. Продажей квартиры будут заниматься родственники Гырдымовой, по доверенности, указал Mash.  Год назад приобретенное Монеточкой жилье стало поводом для скандала. Адрес проживания исполнительницы оказался в свободном доступе. По этой причине приватность артистки была нарушена, чего ей очень не хотелось. Елизавета рассказала, что столкнулась со сталкингом. Актриса комедии «Родные» указала на то, что после этого не смогла нормально там жить, и пообещала продать недавно приобретенную квартиру. 
Певица уехала из России весной. Поначалу Монеточка остановилась в Литве, а затем стала путешествовать по миру и активно гастролировать, несмотря на беременность. И всё же она вынуждена решать проблемы на родине. Певец Стас Костюшкин подал в суд на артистку, обвинив ее в плагиате. Экс-солиста дуэта «Чай вдвоем» возмутила композиция «Мама,  я не зигую», которая была выпущена еще в 2016 году.  Стас услышал в композиции собственный шлягер «Женщина, я не танцую». Экспертиза признала творение Елизаветы заимствованным на 73%. Артист потребовал от беременной Монеточки компенсацию. Суд встал на его сторону и постановил, что актриса должна выплатить Стасу штраф в размере 500 тысяч рублей и покрыть его судебные расходы. В конце концов, Гырдымова заявила, что выплатила оппоненту всю сумму. Тем не менее, жена Костюшкина утверждает, что Монеточка осталась ему должна.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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