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Монеточку захотели признать иноагентом из-за поддержки Украины

Монеточку захотели признать иноагентом из-за поддержки УкраиныНа певицу Монеточку пожаловались в Генпрокуратуру из-за поддержки Украины

Певицу Монеточку (настоящее имя — Елизавета Гырдымова) захотели признать иноагентом из-за поддержки Украины. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин пожаловался на исполнительницу в прокуратуру. Он не только выступил за то, чтобы признать артистку иноагентом, но и предложил лишить ее денег от продажи московской квартиры, отправив сумму на нужды специальной военной операции.

Ранее Telegram-канал «Абзац» опубликовал видео, на котором певица вышла на сцену с сине-белым флагом на своем концерте в Литве. На кадрах она призывает фанатов продолжить лозунги «Слава Украине», «Россия будет свободной» и «Жыве Беларусь».

После этого член комитета Государственной думы по культуре Сергей Соловьев заявил, что Монеточке будет «мучительно тяжело за свои поступки». Он считает, что «реагировать на подобные провокационные выступления артистов необходимо, как и давать оценку их действиям».

# Шоу-бизнес
По материалам: lenta.ru

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