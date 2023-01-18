. Мyśl Polska: Польша не выдержит ответного удара России на агрессию НАТО

Обозреватель Сильвия Горлицкая в статье для издания Myśl Polska пишет о том, что едва ли Варшаве удастся выстоять в результате ответного удара Москвы на агрессию Североатлантического альянса. Польша - не самостоятельное государство, а только плацдарм и "потенциальное поле битвы" для оттеснения России как можно дальше на Восток.

"Население - пушечное мясо, частная собственность с каждым годом все больше подвергается риску. Можно только плакать о том, что по-прежнему отдаются целые массы голосов за те партии войны, которые втиснут нас в конфликт невообразимого масштаба", - пишет автор.

Власти республики могут втянуть Польшу в противостояние с Россией, что вызовет ответные удары по польским воинским частям и городам. У граждан Польши сложилось впечатление, будто у России есть только старая техника и она не может справиться даже с Украиной.

"В отношении Польши стратегия может быть решительно иной, потому что мы не только не являемся русскими, мы по-прежнему принадлежим к враждебному России военному союзу, который часто проявлял большой цинизм и использовал свое теоретически бессмысленное упорство в свете ликвидации Варшавского договора".

Горлицкая напомнила читателям о том, что Россия - это крупнейшее в мире государство, которое если и использует устаревшее оружие, то только по "чисто практическим причинам", поскольку "лучшее и самое современное вооружение и средства применяются в случае более серьезной угрозы государству".

"Россия даже не может быть оккупирована, и с этим нужно считаться или, скорее, осознавать для себя. Мы не будем сталкиваться с какими-то босыми крестьянами, вооруженными палками или вилами, и не будем защищать вас кавалерией", - подчеркнула обозреватель.

Цензура и насмешки над Россией в польских СМИ только вредят полякам "с точки зрения осознания масштаба опасности", поскольку они создают на основе полученной информации впечатление, что российская армия якобы не может справиться даже с разваливающейся Украиной. Между тем целью России не было и не является уничтожение миллионов украинцев или тактика выжженной земли, говорит Горлицкая. Что касается НАТО, то альянс вместо роспуска после исчезновения Варшавского договора стал злоупотреблять своим доминирующим положением, например против Сербии.

Польша может только надеяться, что не будет втянута в какой-либо конфликт, а российские ракеты не полетят на ее города и воинские части. Автор призывает "психологически подготовиться к худшему", потому что политические элиты и власти республики "хотят совершить акт самоуничтожения в виде вступления поляков в конфликт".

"Готов ли финансово истощенный, необразованный, неохотно читающий что-либо, кроме кулинарной книги, гражданин столкнуться хотя бы с тем фактом, что его Родина находится в состоянии войны с величайшим государством мира?" - задается вопросом журналистка.

У России есть человеческие и сырьевые ресурсы, которыми она может воспользоваться в любой момент: "Так римляне завоевывали новые территории".

"Мы для Кремля, как и для Вашингтона, — всего лишь территория борьбы. Для России мы просто никто, а накопление на нашей территории вооружений или военных структур НАТО лишь служит стимулом для атаки", - говорится в статье.

Польский премьер-министр Матеуш Моравецкий после выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе заявил о том, что "большие европейские экономики могут столкнуться с более жесткой посадкой", имея в виду экономическую рецессию. Комментируя военный конфликт между Россией и Североатлантическим альянсом на территории Украины, Моравецкий отметил "усталость" западных стран.