. На Ангаре в Иркутской области открыли переправу Каменка — Свирск
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

На Ангаре в Иркутской области открыли переправу Каменка — Свирск

На Ангаре в Иркутской области открыли переправу Каменка — Свирск

В Иркутской области на Ангаре открыли ледовую переправу Каменка - Свирск. Ее границы обозначили ограничительными маркировочными вехами, выезд за которые запрещен. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области.

Ранее переправу открыли на реке Лена в Жигаловском районе. Она находится на участке Жигалово – Чикан автодороги Жигалово – Казачинское недалеко от села Тутура. Всего в Иркутской области действует 34 ледовые переправы. Шесть из них находятся в Тайшетском, четыре – Киренском, по три – в Казачинско-Ленском, Братском, Катангском районах, по две – в Нижнеудинском, Шелеховском, Чунском, Бодайбинском, Мамско-Чуйском, по одной – в Качугском, Усольском, Балаганском, Усть-Кутском и Жигаловском районах. Всего в зимний период 2022-2023 года в 20 муниципальных образованиях области планируют открыть и ввести в эксплуатацию 46 ледовых переправ: 14 - областного и 32 - местного значения.

# Главные новости
По материалам: irk

Последние новости

Владимир Путин призвал передавать поколениям память о подвиге защитников блокадного Ленинграда
Владимир Путин призвал передавать поколениям память о подвиге
Четырехлетней Насте Бузинаевой из Иркутска требуется помощь в лечении ДЦП
Четырехлетней Насте Бузинаевой из Иркутска требуется помощь в лечении
В Иркутске отменили концерт Валерия Меладзе
В Иркутске отменили концерт Валерия Меладзе
На Ангаре в Иркутской области открыли переправу Каменка — Свирск
На Ангаре в Иркутской области открыли переправу Каменка — Свирск
Светлана Лобода рвала хайп как можно больше
Светлана Лобода рвала хайп как можно больше
Лера Кудрявцева с матом бросилась защищать Оскара Кучеру
Лера Кудрявцева с матом бросилась защищать Оскара Кучеру
12-летняя девочка решила повторить опасный челлендж из TikTok и умерла
12-летняя девочка решила повторить опасный челлендж из TikTok и умерла
В Херсонской области обнаружили тайник с украинскими оружием и документацией
В Херсонской области обнаружили тайник с украинскими оружием и
Из «главной кубышки» России потратили триллионы рублей
Из «главной кубышки» России потратили триллионы рублей
Мyśl Polska: Польша не выдержит ответного удара России на агрессию НАТО
Мyśl Polska: Польша не выдержит ответного удара России на агрессию
Age of Empires II: Definitive Edition для Xbox получат бесплатно владельцы PC-версии
Age of Empires II: Definitive Edition для Xbox получат бесплатно
Минобороны Канады объявило о передаче Украине 200 бронеавтомобилей
Минобороны Канады объявило о передаче Украине 200 бронеавтомобилей

Топ на сегодня

Зарплаты в Британии рекордно выросли
Зарплаты в Британии рекордно выросли
Сергея Лазарева попросили снять корону
Сергея Лазарева попросили снять корону
МВФ назвал спецоперацию на Украине одним из главных рисков для мировой экономики
МВФ назвал спецоперацию на Украине одним из главных рисков для
Ирина Дубцова показала красавца сына
Ирина Дубцова показала красавца сына
Похороны Инны Чуриковой едва не закончились скандалом
Похороны Инны Чуриковой едва не закончились скандалом

Еще по теме

В Жигаловском районе открыли ледовую переправу
В Качугском и Тайшетском районах открыли ледовые переправы
На реках Иркутской области действуют 22 ледовые переправы
28 ледовых переправ действуют на реках Иркутской области