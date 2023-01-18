. На Ангаре в Иркутской области открыли переправу Каменка — Свирск

В Иркутской области на Ангаре открыли ледовую переправу Каменка - Свирск. Ее границы обозначили ограничительными маркировочными вехами, выезд за которые запрещен. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области.

Ранее переправу открыли на реке Лена в Жигаловском районе. Она находится на участке Жигалово – Чикан автодороги Жигалово – Казачинское недалеко от села Тутура. Всего в Иркутской области действует 34 ледовые переправы. Шесть из них находятся в Тайшетском, четыре – Киренском, по три – в Казачинско-Ленском, Братском, Катангском районах, по две – в Нижнеудинском, Шелеховском, Чунском, Бодайбинском, Мамско-Чуйском, по одной – в Качугском, Усольском, Балаганском, Усть-Кутском и Жигаловском районах. Всего в зимний период 2022-2023 года в 20 муниципальных образованиях области планируют открыть и ввести в эксплуатацию 46 ледовых переправ: 14 - областного и 32 - местного значения.