. На приставках Xbox игроки заметили рекламу The Last of Us
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На приставках Xbox игроки заметили рекламу The Last of Us

На приставках Xbox игроки заметили рекламу The Last of Us


На этой неделе состоялся релиз первого эпизода сериала The Last of Us — проекта HBO Max, выпущенного по мотивам одноименной игры, которая является консольным эксклюзивом Playstation. Игроки обратили внимание, что сериал рекламируется, в том числе, на приставках Xbox One и Xbox Series X | S.

Известный игровой журналист Том Уоррен опубликовал в социальных сетях фотографию со своего Xbox, где присутствует в одном из блоков реклама The Last of Us. Подобную рекламу видели и многие другие пользователи — в регионах, где запущен официально сервис HBO Max. Рекламируют таким образом, в первую очередь, именно стриминговый сервис.


Стоит сказать, что сам сериал The Last of Us после выхода первого эпизода получил отличные отзывы от игроков и критиков. Его называют одной из лучших игровых адаптаций в истории.

# Технологии
По материалам: newxboxone

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