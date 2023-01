. На приставках Xbox игроки заметили рекламу The Last of Us

На этой неделе состоялся релиз первого эпизода сериала The Last of Us — проекта HBO Max, выпущенного по мотивам одноименной игры, которая является консольным эксклюзивом Playstation. Игроки обратили внимание, что сериал рекламируется, в том числе, на приставках Xbox One и Xbox Series X | S.

Известный игровой журналист Том Уоррен опубликовал в социальных сетях фотографию со своего Xbox, где присутствует в одном из блоков реклама The Last of Us. Подобную рекламу видели и многие другие пользователи — в регионах, где запущен официально сервис HBO Max. Рекламируют таким образом, в первую очередь, именно стриминговый сервис.





Стоит сказать, что сам сериал The Last of Us после выхода первого эпизода получил отличные отзывы от игроков и критиков. Его называют одной из лучших игровых адаптаций в истории.