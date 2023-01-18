На улице Депутатской в Иркутске с рельсов сошел трамвай
Сегодня, 23:14
На улице Депутатской в Иркутске 18 января с рельсов сошел трамвай. Прокуратура Октябрьского округа города Иркутска организовала проверку в связи с поступившим сообщением о происшествии. Получить оперативный комментарий ОГИБДД МУ МВД России «Иркутское» не удалось.
В ходе проверки прокуратура даст оценку исполнению законодательства в сфере безопасности перевозки пассажиров электротранспортом. По итогам при наличии оснований примут меры прокурорского реагирования, сообщает пресс-служба прокуратуры.
По материалам: irk