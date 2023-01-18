. На Всемирном экономическом форуме в Давосе анонсировали создание "глобальной метавселенной"
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На Всемирном экономическом форуме в Давосе анонсировали создание "глобальной метавселенной"

На Всемирном экономическом форуме в Давосе анонсировали создание "глобальной метавселенной"

Всемирный экономический форум в Давосе готов к формированию "метaвселенной". Виртуальное пространство будет "строго контролироваться" и принесет глобальным корпорациям до триллиона долларов к 2025 году. Об этом на пресс-конференции заявили делегаты мероприятия.

По словам основателя Давосского форума Клауса Шваба, сильным мира сего необходимо поддержать идею о "глобальной деревне коллаборации", которая приближает использование создаваемой "метaвселенной" для "общественного блага". Несмотря на декларируемую глобальность, проект разрабатывается американскими компаниями - IT-гигантом Microsoft и консалтинговой фирмой Accenture.


"Мы рады создать такую глобальную деревню в сотрудничестве с Accenture и Microsoft, но за этим стоит консорциум партнеров деревни, состоящий более чем из 80 компаний, международных организаций, МВФ, ВТО, ПРООН, а также НПО, академических институтов", - пояснил он.

Шваб подчеркнул, что "глобальная метaвселенная" и вся деятельность внутри нее будут полностью контролироваться. В частности, одним из партнеров "деревни" выступает Интерпол.

"Мы уже вместе работаем с необходимыми инстанциями, чтобы быть уверенными в том, что система безопасна насколько возможно, во-вторых, мы проработаем правительственную систему, чтобы независимым путем быть уверенными, что системой не злоупотребляли", - добавил Шваб.

Исполнительный директор Accenture Джули Тереза Свит подчеркнула, что бизнес для частного сектора в рамках "метaвселенной" может быть оценен уже в 1 трлн долларов к 2025 году. Так, "мeтaвселенная имеет успех потому, что имеет две цели - служит нуждам человека и создает что-то, что не существует сегодня - взаимодействие цифрового и виртуального мира".

Президент Microsoft Брэдфорд Ли Смит назвал концепцию "метaвселенной" "деревней без границ". Его корпорация уже разрабатывает виртуальную платформу, к которой люди смогут присоединиться через различные устройства, вроде экрана ноутбука или 3D-очков.

Метaвселенная – постоянно работающее виртуальное пространство, в котором пользователи с помощью VR-технологий могут взаимодействовать друг с другом и с цифровыми объектами.

В феврале прошлого года игровой сервис LegionFarm стал организатором первого боксерского боя в метaвселенной. На ринге сошлись два бывших чемпиона UFC: Хабиб Нурмагомедов и американец Макс Холлоуэй, которые сражались в гарнитурах Oculus Quest 2. По итогам схватки победителем стал Нурмагомедов.

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По материалам: uposters.ru

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