. "Нафтогаз Украины" после технического дефолта начал продавать бытовую технику и товары для дома

Государственная газоснабжающая компания "Нафтогаз Украины" сообщила о начале работы собственного интернет-магазина. На новой веб-странице будет продаваться техника и приборы для дома, отмечается в Telegram-канале.

"Начинаем этот год с нового диджитал-сервиса для украинцев. Газоснабжающая компания "Нафтогаз Украины" остается надежным поставщиком голубого топлива для большинства украинцев. Как никогда команда компании понимает, что сегодня у каждого из нас общая цель — сохранить тепло в домах", – заявили в "Нафтогазе".

В пресс-релизе указано, что техника и приборы, продаваемые компанией, "необходимы для домашнего уюта". В данный момент на сайте можно приобрести газовые котлы, генераторы, батареи для системы автономного электропитания, а также кухонные плиты и туристическое снаряжение.

22 июля 2022 года правительство Украины не удовлетворило запрос "Нафтогаза" на одобрение выплат по евробондам. Инвесторы отказались дать госкомпании двухлетнюю отсрочку на выплаты по еврооблигациям, после чего "Нафтогаз" объявил технический дефолт. Сообщалось, что фирма не смогла вовремя оплатить более 350 млн долларов долгов.

