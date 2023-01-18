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Назван инициатор отключения России от SWIFT

Назван инициатор отключения России от SWIFTWelt: экс-премьер Болгарии Петков был инициатором отключения России от SWIFT

Инициатором отключения России от международной платежной системы SWIFT был Кирилл Петков, занимавший пост премьер-министра Болгарии. Его имя названо в расследовании газеты Welt.

По информации издания, экс-премьер также предложил заморозить активы Центробанка России сразу после начала спецоперации Москвы на Украине. Отмечается, что он обсуждал указанные меры с президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером ФРГ Олафом Шольцем.

Согласно расследованию, изначально европейские лидеры были настроены скептически в отношении инициатив Петкова, однако впоследствии Европейская комиссия (ЕК) приняла их, и они были реализованы в рамках санкций.

Ранее стало известно, что София тайно снабжала Украину топливом и советскими образцами вооружений с весны прошлого года. «По нашим оценкам, около трети боеприпасов, необходимых украинской армии на раннем этапе войны, поступало из Болгарии», — рассказал Петков.

# В мире
По материалам: lenta.ru

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