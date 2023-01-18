. Названо условие для поставок танков Leopard 2 на Украину

Süddeutsche Zeitung: Шольц передаст Украине танки Leopard 2 при поставках Abrams США Киеву

Канцлер ФРГ Олаф Шольц в разговоре с президентом США Джо Байденом во вторник, 17 января, рассказал, в каком случае страна поставит Украине танки Leopard 2. Об этом пишет немецкая газета Süddeutsche Zeitung, ссылаясь на свои источники.

Газета сообщила, что в телефонном разговоре с Байденом канцлер дал понять, что Германия может пойти на уступки США в вопросе военной помощи Украине. Издание назвало условие для поставок Leopard 2 Киеву и подчеркнуло, что Шольц передаст их Украине, если США также начнут осуществлять поставки танков.

«Канцлер, очевидно, готов поставить Украине танки Leopard 2. Но только при условии, что США также предоставят боевые танки [Abrams]», — отмечается в материале.

18 января во время выступления на Всемирном экономическом форуме в швейцарском Давосе Шольц ушел от ответа на вопрос о поставках танков Leopard 2 на Украину. «Мы продолжим поддерживать Украину столько, сколько потребуется», — подчеркнул он.